Durante el 2020 el petróleo cayó 21,5% y empieza el año con dudas

Los mercados globales del crudo perdieron cerca de un quinto de su valor en el 2020, debido a que los estrictos confinamientos por el coronavirus paralizaron gran parte de la economía mundial y provocaron una caída en la demanda de crudo.

Aun así el jueves, -en el último día de operaciones de 2020-, el crudo Brent (de referencia en Europa) subió 17 centavos al cerrar en US$ 51,80 por barril, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganó 12 centavos a US$ 48,52 el barril.



Durante el año 2020, el Brent cayó un 21,5%, mientras que el WTI perdió un 20,5%. Aún cuando los precios del petróleo cerraron el año en torno a los US$ 51 el barril -cerca del promedio de los años 2015 a 2017-, enmascararon un año de volatilidad.

Es que los precios tocaron mínimos de 2020 en el mes de abril, cuando la demanda de combustible se desplomó debido a la pandemia del Covid-19 y después de una guerra de precios entre los gigantes petroleros Arabia Saudita y Rusia.



En ese mes, el WTI se hundió en territorio negativo y el petróleo Brent cayó por debajo de los US$ 20.



El resto del 2020 se pasó recuperándose de esa caída mientras la pandemia destruía la demanda de combustible en todo el mundo.



Aunque no es probable que la caída de los futuros del WTI por debajo de los US$ 40 se repita en 2021, nuevos bloqueos y un lanzamiento gradual de vacunas para tratar el virus limitarán la demanda el próximo año, y quizás más allá.

“Realmente no hemos visto nada como esto, ni en la crisis financiera, ni después del 11 de septiembre”, dijo Peter McNally, jefe de los sectores industrial, materiales y energía en la firma de investigación Third Bridge. “El impacto en la demanda fue notable y rápido”, añadió.



La demanda de combustibles fósiles en los próximos años podría seguir siendo más baja tras la pandemia mientras los países buscan limitar las emisiones para frenar el cambio climático.



Petroleras gigantes como BP y Total publicaron pronósticos que incluyen escenarios en los que la demanda mundial de crudo puede haber alcanzado su punto máximo en el año 2019.

La producción mundial de petróleo y combustibles líquidos cayó en 2020 a 94,25 millones de barriles por día (bpd) desde 100,61 millones de bpd en 2019, y se espera que la producción se recupere sólo a 97,42 millones de bpd el próximo año, según la estadounidense Administración de Información de Energía (EIA).

Debilidad de la demanda

Con el crecimiento de los contagios, los gobiernos de diferentes países del mundo impusieron cierres, manteniendo a los residentes dentro de sus casas y lejos de las carreteras.



El consumo mundial de combustibles líquidos y crudos cayó a 92,4 millones de bpd durante el año, un declive de 9% desde 101,2 millones de bpd registrado en 2019, dijo la EIA.



El panorama cambiante representa una amenaza para las refinerías. Aproximadamente 1,5 millones de bpd de capacidad de procesamiento se retiraron del mercado, afirmaron desde Morgan Stanley.

Se espera que la capacidad mundial de destilación de crudo siga aumentando, según GlobalData, pero la caída de la demanda y los débiles márgenes de gasolina, diésel y otros combustibles han llevado a las refinerías en Asia y América del Norte a cerrar o reducir la producción, incluidas varias instalaciones a lo largo de la costa del Golfo de México.

Crece la volatilidad

Es probable que los próximos meses sean volátiles, ya que los inversores sopesan una tibia demanda contra otro posible aumento en el suministro de petróleo de los productores, incluida la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados.



El índice de volatilidad ETF del petróleo crudo Cboe subió a un récord de 517,19 en abril. Desde entonces, el índice ha caído a alrededor de 40, pero todavía es un 60% más alto que en esta época hace un año, según datos de Refinitiv Eikon.

El próximo gran motor del precio del petróleo será una reunión el próximo 4 de enero de la OPEP y sus aliados, incluida Rusia (un grupo conocido como OPEP+), que debatirá la necesidad de elevar aún más la producción a partir del mes de febrero.