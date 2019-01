Petróleo: primer año de pérdidas desde 2015

Los precios del petróleo cerraron su primer año de pérdidas desde 2015, después de que un débil cuarto trimestre vio salir a los inversores del mercado por la creciente preocupación sobre una abundancia de suministros y señales dispares sobre las sanciones de Estados Unidos contra Irán.



En el año, los precios del referencial Brent se hundieron un 19,5%. El petróleo subió durante la mayor parte de 2018, hasta octubre, cuando Estados Unidos otorgó exenciones mayores que lo esperado a los importadores de crudo iraní, y luego de que la demanda de las economías emergentes comenzó a debilitarse.



Esa combinación lastró los precios del Bren, que habían tocado máximos de cuatro años sobre US$ 86 por barril, e incluso la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados -incluida Rusia- de disminuir su producción no fue suficiente para restaurar la confianza.



“Estamos llenos de petróleo”, dijo Phillip Streible, estratega de mercados en RJO Futures. “La OPEP está recortando (el bombeo), pero el mercado no está considerando eso realmente”, agregó.



Los precios del petróleo Bren han bajado más de un tercio este trimestre, la mayor caída desde el cuarto trimestre de 2014. El pasado lunes, los precios anotaron leves alzas, el Brent subió un 1,1% , a US$ 53,80 por barril. Sin embargo, los analistas se volvieron pesimistas para 2019, según un sondeo de Reuters.



La encuesta pronosticó un precio Brent promedio de US$ 69,13 el próximo año, 5 dólares menos que en las previsiones del mes anterior.