Petróleo se recupera por optimismo bursátil

El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo terminó a US$ 65,49 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en alza de US$ 1,88 en relación al cierre del jueves.

Por otra parte, en el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en abril ganó US$ 1,92 a US$ 62,04.