Petróleo sube por preocupaciones por suministro

Los precios del petróleo Brent (de referencia para Ancap) subieron levemente ayer, tras una sesión volátil en la que las preocupaciones sobre el suministro de Venezuela e Irán se enfrentaron a comentarios del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien aseguró que no está contento con las negociaciones comerciales con China.

El barril de crudo Brent ganó un 0,44%, a US$ 79,57. La semana pasada superó los US$ 80 el barril por primera vez desde noviembre de 2014. Los futuros retrocedieron desde máximos de sesión después que Trump aseguró que no está conforme con la marcha de las negociaciones comerciales con China.