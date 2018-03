El petróleo vuelve a subir por la tensión con Irán

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo ganó en Londres US$ 1,54 y cerró a US$ 70,45. Esta es la primera vez que supera los US$ 70 desde fines de enero.

En Nueva York el barril de "light sweet crude" (WTI), también para mayo, subió US$ 1,58 a US$ 65,88.

En la semana el WTI aumentó 5,6% y el Brent 6,4%. Estos aumentos semanales fueron los más elevados en ocho meses.

Bill OGrady de Confluence Investment dijo que "buena parte" del alza del viernes debería ser atribuida a la nominación del diplomático John Bolton para el influyente cargo de consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"Con un personaje así, el acuerdo iraní está en peligro", dijo OGrady.