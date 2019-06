¿Qué piensan los CEO uruguayos sobre el futuro de su negocio y qué riesgos observan?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La consultora KPMG realizó una encuesta en la que consultó a más de 1.500 directores ejecutivos (CEO) de diferentes partes del mundo e incluyó por primera vez a los empresarios uruguayos. El consenso, tanto a nivel mundial como local, estuvo centrado en la afirmación de que actuar con agilidad es un imperativo para hacer negocios y liderar en tiempos inciertos.

Entre las principales amenazas -detectadas a nivel local- que desafían el crecimiento, los CEO mencionaron el riesgo operacional (20%), el de ciberseguridad (16%) y el riesgo de no conseguir los talentos humanos necesarios que el negocio plantea (16%).



Estos resultados difieren de los percibidos por los CEO de países más desarrollados que señalaron a las tecnologías disruptivas, el proteccionismo y el cambio climático como las principales amenazas de sus negocios.



Álvaro Scarpelli, socio senior de KPMG en Uruguay explicó en diálogo con El País que “la nueva forma” de liderar en el mundo de los negocios actual implica tener agilidad y relevancia. “Parecería que la normalidad es hacer negocios en un entorno que pide agilidad y no tenerla puede implicar la pérdida de relevancia, o peor aún, salir del negocio”, indicó.



En cuanto al panorama económico y la confianza en los negocios, tanto los directores ejecutivos uruguayos como los del resto del mundo, se mostraron más optimistas sobre el futuro de sus propias empresas que el de la economía en general.



A nivel global un 53% de los CEO encuestados prevé en los próximos tres años crecer menos de un 2% y un 41% piensa crecer entre 2 y 5%. Las proyecciones de crecimiento entre los CEO uruguayos indicaron que un 72% de los encuestados ve un crecimiento de hasta 2% y un 24% ve un crecimiento de entre un 2% a un 5%. “Se ve un crecimiento pero cauteloso”, señaló Scarpelli.



Al ser consultados sobre el empleo, los datos de la encuesta arrojaron que hay una mayor cautela respecto de la posibilidad de generación de trabajo en América Latina que en el resto del mundo.



En el caso de Uruguay, solo un 12% de los ejecutivos espera generar más empleo (entre 5% y 10% de suba) en los próximos tres años, mientras que el 76% prevé que los puestos de trabajo que se generarán van a estar en el orden de 2% y 5%.



Tanto los CEO uruguayos como los regionales y globales, mencionaron que visualizan que las expansiones de sus empresas se harán en su mayoría en mercados emergentes y no en desarrollados.

Los CEO también destacaron las alianzas estratégicas como el camino más importante para lograr el crecimiento. Foto: Shutterstock

Si bien esa proporción es menor en Uruguay que en el resto del mundo, más de la mitad de los encuestados (60%) se ven expandiendo hacia este tipo de mercados.



En lo que refiere al ambiente de negocios en Uruguay, Scarpelli destacó que “la estrategia más importante” que ven los ejecutivos en materia de posibilidades de crecimiento de su organización está ligada a dos tipos de prácticas: por un lado, a la creación de alianzas estratégicas; y por otro lado, a la expansión de sus empresas mediante fusiones y adquisiciones.



A nivel global, los CEO también destacaron las alianzas estratégicas como el camino más importante para lograr el crecimiento (34% en el mundo frente a 36% en Uruguay), sin embargo, en segundo lugar le otorgaron mayor relevancia al crecimiento orgánico de la compañía (25% a nivel global frente a 16% en Uruguay).



Ante la pregunta ¿cuál es el principal motivo por el cual estarían dispuestos a entrar en una fusión/adquisición? El 56% de los encuestados uruguayos indicó que lo haría para eliminar a un competidor directo. Este resultado difiere del global, en donde lo que más pesa (46%) es el objetivo de transformar el modelo de negocios y reducir costos.



En relación a cuánto debería durar, en promedio, el mandato de un CEO, la tendencia a nivel global (80%) evidenció que los ejecutivos consideran que cinco años es el tiempo que deben permanecer en su puesto. “No solo tienen que ser ágiles porque así lo requiere el nuevo mundo de los negocios sino porque además tampoco tienen mucho tiempo para hacer su tarea”, explicó el socio senior de KPMG.



No obstante, en Uruguay solo el 50% de los directores ejecutivos estuvieron de acuerdo con ese tiempo de permanencia. “Probablemente la otra mitad ve plazos más largos”, dijo Scarpelli y mencionó que esa diferencia con los resultados globales puede estar explicada porque “el mundo desarrollado va a otra velocidad”.



Otro resultado que desde KPMG destacaron como “interesante y contradictorio” es el que refiere a las decisiones de los CEO. Tanto a nivel global como local, y a pesar de los avances de la tecnología, dos terceras partes de los ejecutivos admitieron haber tomado decisiones críticas dejando de lado los datos y los modelos computacionales por considerar que eran contrarios a su experiencia o intuición.

Rezago.

Al ser consultados sobre qué es necesario hacer para mejorar el negocio, el 64% de los CEO menciona que se debe mejorar en la ejecución y la capacitación del capital humano.



Sin embargo, cuando se les pregunta si sus empresas están invirtiendo en eso, solo el 64% de los uruguayos señala que está dispuesto a invertir en la formación de sus empleados. A nivel global esa cifra se ubicó en un 84%.



De la mano con esto, los resultados de KPMG evidenciaron que Uruguay está rezagado con respecto al resto de la región y el mundo en materia de inversiones en transformación digital, específicamente en lo que refiere a inteligencia artificial y robótica.

Robot en feria de tecnología de Japón. Foto: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Newscom

Según Scarpelli, “parecería que el CEO uruguayo necesita un mayor convencimiento de que la disrupción digital es una oportunidad de negocio” y explicó que a diferencia de lo que ocurre a nivel local, en el resto del mundo más de la mitad de los CEO ve la disrupción tecnológica como “una gran oportunidad”.



No obstante, en este sentido del efecto de las nuevas tecnologías en las oportunidades del negocio y las fuentes de trabajo, tanto en Uruguay como en el resto del mundo, los CEO coincidieron en que la tecnología disruptiva no es una amenaza para los puestos laborales.



Por el contrario, los ejecutivos ven que a largo plazo la tecnología será generadora de nuevos empleos.

La resiliencia de una empresa Según la encuesta CEO Outlook de KPMG, el 36% de los ejecutivos uruguayos consultados considera que una empresa resiliente es aquella que sabe proteger su core business, es decir la competencia central del negocio. Por otro lado, el 32% dice que una empresa resiliente es la que lidera en materia de disrupción y un 25% señaló que es una empresa hábil para adaptarse a los cambios. En cuanto a la ciber resiliencia, los CEO saben que deben reinventar la organización a nivel digital, aspecto en el cual Uruguay mostró un atraso frente al resto del mundo. Para el 70% de los CEO uruguayos la seguridad de la información es una función estratégica y una potencial fuente de ventajas comparativas. Sin embargo, solo un 4% declaró estar “muy bien preparado” ante un ataque cibernético. A nivel global ese porcentaje asciende al 27%.

Otros resultados.

1 ¿Riesgo operativo o reputacional? El 52% de los CEO uruguayos dijeron estar seguros de que “solo es cuestión de tiempo” para que su compañía sufra un ciberataque. Empero, solo el 4% declaró estar “muy bien preparado” para recibirlo. Desde KPMG consideran que los ejecutivos uruguayos ven al ciberataque como una amenaza operativa y no como un riesgo reputacional de la empresa, como sí ocurre a nivel global.

2 Modernizar la fuerza laboral Una estrategia “clave” según los CEO uruguayos es la modernización de la fuerza laboral. Los datos mostraron que los ejecutivos identificaron que preparar a sus colaboradores es “importante” para ser resilientes y avanzar. Sin embargo, dos terceras partes admitieron que esperan primero a alcanzar las metas de crecimiento antes de contratar nuevos talentos. Solo un 28% invierten a pesar de los resultados.