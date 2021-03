Pit-Cnt: “Falta de contundencia” en Caja Militar y falta de reconocimiento en “fracaso” de AFAP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión de Expertos en Seguridad Social aprobó el informe de diagnóstico del sistema jubilatorio el pasado 19 de marzo por 10 votos contra cinco. Ayer el Pit-Cnt y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) divulgaron un documento conjunto en el que argumentaron por qué sus representantes, Hugo Bai y Gabriel Regalado respectivamente votaron en contra.

“Pese a considerarlo un documento técnico valioso que implica un nuevo avance en el conocimiento sobre nuestro sistema de seguridad social, mantenemos discrepancias centrales con varios pasajes del diagnóstico”, afirmó el documento.



Entre otros puntos, cuestionó que “el diagnóstico prácticamente no aborda el bajo nivel general que presentan los salarios, una realidad que impone una restricción no solo a los recursos disponibles, sino también a las futuras prestaciones de pasividad, lo que desemboca en la necesidad de complementos a mínimas de niveles dignos para un significativo número”.



También criticó que “al abordar la sostenibilidad económica, entendemos que el incremento del gasto previsional necesariamente debe plantearse en términos de la población que se atiende. No es lo mismo gastar el equivalente del 9% del PIB en 750.000 personas, que gastar el equivalente del 0,9% del PIB en 50.000 personas como ocurre en la Caja Militar”. Esto “no se señala con el debido énfasis”, añadió y afirmó que hay una “falta de contundencia para denunciar y calificar de inaceptables las enormes asimetrías y privilegios que desde hace muchas décadas rigen en el sistema previsional militar”.

El Pit y la Onajpu marcaron sus serias diferencias respecto al capítulo del régimen de ahorro individual (AFAP) ya que “el diagnóstico no parece reconocer el fracaso del diseño del sistema en varias de sus dimensiones” como ser que “prácticamente” no hay competencia, que las AFAP tienen “ganancias extraordinariamente altas” en “detrimento del ahorro de los trabajadores”. Incluso enfatizó que previo a regularse las comisiones que cobran las AFAP, su lucro fue “desproporcionadamente alto, con niveles de resultado que llegaron a representar entre 60% y 100% del patrimonio, guarismos incomparables con los alcanzados por cualquier empresa que opera en un entorno mínimamente competitivo”.