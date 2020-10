Las medidas del BCU para impulsar mercado de capitales y dar alternativas a ahorristas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Banco Central (BCU) busca estimular el mercado de valores para que se convierta en un pilar central del sistema financiero uruguayo, poder impulsar su desarrollo y convertirse tanto en competencia como en complemento del sistema bancario.

Para hacerlo, uno de los primeros pasos que anunció ayer el presidente del BCU, Diego Labat, será fortalecer la Comisión de Promoción del Mercado de Valores. Esta comisión fue creada en la última ley del mercado de valores del año 2009, pero según el presidente del BCU “ha tenido muy poca actividad” más allá de “algunos esfuerzos puntuales” y dijo que “prácticamente ha tenido pocas reuniones incluso”. Además, el jerarca señaló que hasta el momento la comisión “no ha llegado a tener productos” para promover el mercado de valores que es “justamente en lo que debería pensar”.

Labat participó en un evento organizado por Deloitte, donde participaron Javier Dominguez quien expuso sobre los aspectos regulatorios del mercado de valores y las alternativas de financiamiento para las empresas; Gonzalo Lucas, quien explicó los aspectos fiscales relevantes; y Juan Bonet, moderador del evento.



La comisión está integrada por las bolsas de valores, las AFAP, el Ministerio de Economía (MEF) y demás instituciones existentes que constituyen mercados de negociación de valores de oferta pública.



“Vamos a estar fortaleciendo esta comisión de promoción que va a empezar a cumplir un rol muy activo” dijo Labat y enfatizó en que “va a ser la que va a llevar la agenda y va a ir marcando el camino”. Es que según el presidente del BCU, el mercado de valores tiene que “ser más dinámico, ágil y con mayor volumen” que el actual.

Entre sus funciones, la comisión podrá promover el desarrollo de productos para el mercado de valores, así como también recomendar cambios tributarios u otras modificaciones que entienda que dan un mejor funcionamiento del mercado.



“Se necesita un cierto liderazgo en este desarrollo” dijo Labat y explicó que desde el BCU buscarán que la comisión “tenga una muy buena coordinación” con otras áreas del MEF como la Asesoría Tributaria y la Unidad de Gestión de Deuda.



Por otra parte, Labat anunció otra de las acciones del plan y dijo que es una tarea “absolutamente central” en la agenda del BCU, que es la de “lograr terminar el proceso de registro de los títulos locales en Euroclear”. Esta es una empresa mundial de servicios financieros reconocida, entre otras cosas, por su papel como depositaria de valores, es el lugar donde se guardan los títulos que representan activos financieros.

“Es una cuestión muy demandada por la industria, por los inversores en particular. Hacer registrar los títulos uruguayos en una plataforma como esta es bien importante y por eso desde el gobierno uruguayo vamos a hacer todos los esfuerzos para hacer los acuerdos que corresponde, modificar la normativa y avanzar en este proceso”, afirmó Labat.



Entre las ventajas que para el presidente del BCU implica que los títulos uruguayos estén registrados en Euroclear, mencionó que es un proceso que “le va a dar mucho más liquidez a los títulos locales” porque se “facilita y mucho, la negociación” no solo en el mercado local sino también en el exterior. “Esto da acceso a inversores que sino no llegan”, señaló.

No obstante, el jerarca advirtió que en un primer momento esto “puede tener efectos” sobre los títulos públicos pero señaló que luego de que se dé ese paso, se va a permitir que “inversores extranjeros puedan acceder por ejemplo a fideicomisos” cuyos compradores a nivel local “básicamente han sido las AFAP”, argumentó.



Otra de las acciones en las que el Central trabaja es en el proyecto que reglamentará el régimen de emisión pública de valores de las empresas pequeñas, a través de las plataformas digitales de financiamiento colectivo, conocido a nivel mundial como crowdfunding.



“Es un proyecto muy interesante” en el cual “el banco tiene muchas expectativas”, señaló Labat y dijo que el objetivo es que la normativa quede vigente sobres finales de este año.



Otros temas que forman parte de la agenda del BCU para poder estimular el mercado de valores tienen que ver con modificar el instrumento de los fondos de inversión dado que según Labat “hoy son pocos los ejemplos que están funcionando adecuadamente”. El objetivo en este caso es cambiar el marco legal para que los fondos de inversión “posibiliten el acceso a muchas personas al ahorro” y que a su vez permita “inversiones que hoy no están”.



Además, Labat hizo referencia por un lado, a la posibilidad de que las empresas con participación estatal ingresen en el mercado de valores y por otro lado, planteó la posibilidad de la integración con otros mercados.

Otro proyecto que forma parte del plan de acciones del BCU refiere a la normativa de las emisiones simplificadas de valores de oferta pública para pequeñas y medianas empresas, así como la de las plataformas para préstamos entre particulares (“peer to peer lending”, P2P) que “son normativas que serán revisadas” porque “se pueden mejorar”, explicó Labat.



Por último, el regulador buscará también el desarrollo de instrumentos en moneda nacional, por lo que trabaja actualmente en un programa de desdolarización para ofrecer otras alternativas de inversión a los ahorristas uruguayos.



“El abanico de instrumentos (de inversión) está muy limitado, ahí hay que trabajar mucho y hay que encontrar las condiciones para que se desarrolle el ahorro” en moneda nacional, “sin prisas pero sin pausa”, concluyó Labat