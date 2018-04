Planean inversión de US$ 1.900: en construcción

Con el objetivo de generar empleo en un sector intensivo en mano de obra y que está en los menores niveles de trabajadores en 11 años, el gobierno emitió un decreto con beneficios fiscales para proyectos de construcción de inmuebles de gran dimensión económica.

Eso ocurrió en 2017 y luego se extendió a proyectos presentados hasta el 31 de diciembre de 2018.

Hasta fin del año pasado, se presentaron 57 proyectos, de los que 25 son para Maldonado (44%), 21 Canelones (37%) y 11 Montevideo (19%), según un informe divulgado ayer por la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A su vez, Maldonado concentró casi la mitad del monto de inversión previsto (49%) con US$ 931 millones, seguido de Canelones (37%) con US$ 706 millones y finalmente Montevideo (14%) con US$ 264 millones.

De eso se desprende que el monto promedio por proyecto es de US$ 37,2 millones en el caso de Maldonado, de US$ 33,2 millones en el caso de Canelones y de US$ 24 millones en Montevideo.

El área de construcción proyectada es de aproximadamente 1,7 millones de metros cuadrados que según la Unasep "equivale a 15 veces el área edificada del hospital de Clínicas".

Canelones es el departamento con mayor cantidad de metros cuadrados a construir con 952.000 (56% del total), seguido por Montevideo con 629.000 (37% del total) y Maldonado con 119.000 (7%).

El informe de la Unasep no detalla cuántos empleos se podrían generar. En enero de 2018, la cantidad de ocupados en la construcción era de 41.132, "nivel mínimo en los últimos 11 años", señaló un informe de la Cámara de la Construcción (CCU) divulgado el lunes. En cinco años se habrían perdido más de 25.300 puestos de trabajo en el sector.