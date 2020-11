La plataforma Zoom ya vale más que una de las grandes petroleras del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de las medidas de confinamiento dispuestas para evitar la expansión del coronavirus, las empresas de tecnologías aprovecharon la oportunidad para alcanzar sus objetivos. Tal fue el caso de la compañía de videollamadas, Zoom que desde que inició su popularidad ha maximizado sus ingresos a tal punto de que su capital de mercado llegó a valer lo mismo que la petrolera más grande de Estados Unidos, Exxon Mobil Corporation.

El precio de mercado de Zoom alcanzó los US$ 139.275 millones, en tanto, Exxon vale US$ 139.405 millones, algo casi insólito dada la dimensión comercial de la petrolera.



No obstante, la empresa que lidera el ranking de las aplicaciones más usadas para las reuniones virtuales producto de la pandemia sigue sacando partido al masivo uso que se le está dando a su herramienta.



En tanto, la petrolera de capital norteamericano atraviesa una situación financiera delicada. Según informó la agencia Reuters, Exoon Mobil despedirá a 14.000 personas a nivel global ante los daños surgidos por la pandemia. En rigor, ese número refiere al 15% de su fuerza laboral a nivel internacional.



Está claro que la situación que se vive en el mundo está lejos de ser la ideal para las grandes empresas que ya estaban consolidadas en el mercado, sin importar el rubro al que se dediquen. No obstante, aquellas con un enfoque digital están afianzándose como las grandes ganadoras de la pandemia.

Mientras una de las petroleras más grande del continente pierde parte de su capitalización bursátil a causa del confinamiento la plataforma de videoconferencias creada por Eric Yuan, subió casi 140%, según datos registrados hasta abril pasado.



En tanto, su fundador ingresó a la lista de multimillonarios de Forbes con una fortuna estimada en US$ 7.800 millones, y tal parece que hasta la fecha sigue multiplicando sus dividendos. (En base a La Nación-GDA)