Polémica en Centro de Estudios Fiscales por declaraciones

El martes de esta semana el contador Gustavo Viñales brindó una entrevista a No Toquen Nada de Del Sol, programa radial del cual es colaborador habitual. Así fue presentado a la audiencia, en una introducción que también detalló algunas de sus credenciales académicas.

Durante el diálogo de casi media hora —disponible en la web de la emisora— no se lo menciona como tal, pero Viñales es desde noviembre pasado el secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales (CEF). Se trata de una persona jurídica de derecho público no estatal, nacida por ley en 2008 y que empezó a funcionar en 2012, que se "relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, preservando su independencia técnica", según la definición de su web.

La entrevista —titulada en su versión digital "El agro no tiene una presión mayor que otros sectores de actividad"— se centró en las recientes protestas de productores rurales, a raíz de las que Viñales analizó el sistema impositivo que hoy tiene este sector. En un momento de la conversación, el experto dijo que hubo un "uso político" del fenómeno por parte de miembros de la oposición, dentro de los que señaló a los senadores Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. Ayer el semanario Búsqueda dio cuenta de la entrevista de Viñales con el programa de Del Sol y, a diferencia de lo que había ocurrido allí, sí se indicó el actual cargo del contador dentro del CEF.

En respuesta a esta nota en Búsqueda, el Consejo Directivo Honorario del CEF —integrado por el contador David Eibe, el economista Rodrigo Arim, y el abogado Leonardo Costa— redactó una carta, a la que accedió El País, donde se afirma que la "alusión" de Viñales a los legisladores "no debió haberse realizado, al menos sin establecerse expresamente que las mismas constituían manifestaciones a título estrictamente personal y que en nada comprometían al Centro". Fruto de esta situación, el consejo "realizó la correspondiente advertencia al secretario ejecutivo, existiendo fundadas expectativas de que tal situación no se reiterará". Consultado por El País, Viñales prefirió no hacer comentarios.