La polémica por las cifras de gasto en obras y controles

De un lado acusaciones de utilizar "cifras que no son verdaderas", de crear un "ministerio privado de obras públicas" que debería tener "los controles necesarios". Del otro, la respuesta es que se hacen "anuncios que no tienen respaldo", que se "mata" al instrumento y se "ponen en riesgo las posibilidades de inversión" y que las acusaciones son "comentarios para tener un minuto de prensa" que "reditúa para hacerse conocer".

Los protagonistas de la polémica son el diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. El ámbito: la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados que trata el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo.

Olaizola previamente había declarado a El País que era "grave" que no se hubiera informado verazmente la inversión que realiza la Corporación Vial (CVU), un organismo estatal que funciona bajo derecho privado y que es propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) —órgano que también funciona bajo el derecho privado propiedad del Estado—.

En la comisión, el diputado planteó a Rossi que "es una verdadera innovación considerar como avance de obra, obras que no han empezado. Creo que detrás de esto existe voluntad de mostrar un avance de obra que no se condice con la realidad. Sería mejor decir las cifras reales de obras; en algunos casos habrá que valoraras y en otros preocuparse, pero hay que hablar de cifras reales".

Agregó que "la inversión del Estado en materia de infraestructura no ha subido" y que "se habla de récord de obras, pero nosotros no lo vemos en los números".

Luego cuestionó que la CVU "si bien es una forma de captar fondos para realizar obra pública, en este caso, vial, creemos que se está transformando en un ministerio privado de obras públicas" y que es "muy importante" que "como cualquier organismo que maneja dineros públicos, tenga los controles necesarios, ya que está manejando cifras muy importantes".

Según Olaizola "si miramos año a año la inversión vial por relación tonelada-kilómetro, advertimos que es menor al año 2002" y que "no se llegará a cumplir con la meta fijada por el gobierno para el período".

A su turno, el ministro Rossi le salió al cruce al diputado.

"Últimamente, he leído muchos artículos que dicen que la inversión prometida es inalcanzable, que hablan de infrainversión, que dudan de las cifras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas", apuntó Rossi.

"De acuerdo con el número de inversión que se maneja, efectivamente pensamos que en el quinquenio vamos a poder llegar con recursos propios y con la Corporación Vial a cerca de los US$ 2.000 millones", indicó el ministro.

"Tenemos una perspectiva que es buena: hemos encontrado la posibilidad de dar respuesta a las necesidades en materia de vialidad, en la medida de nuestros recursos, de los recursos del Uruguay. Si en tres años de trabajo, pero fundamentalmente con un año con buenos resultados como el año 2017, con US$ 500 millones (de inversión), llegamos a que se note, creo que con US$ 500 millones que en 2018 vamos a concretar —vamos camino a eso— y más o menos una cifra similar para el año 2019, vamos a cambiarle la cara a la realidad de la vialidad nacional que es la principal preocupación que teníamos cuando empezamos en el año 2005", afirmó Rossi.

"Desde luego, no nos podemos distraer, no se puede bajar los brazos; en el próximo período también tendrá que hacerse un trabajo permanente y fuerte, pero creo que vamos a empezar, por lo menos, con un camino aprendido", agregó.

Controles.

El ministro pasó luego a responder los dichos de Olaizola en El País.

"Nos preocupó cuando vimos esos comentarios públicos —dijo Rossi sin nombrarlo— porque ponen en riesgo las posibilidades de inversión".

El ministro señaló que "permanentemente" se busca "de qué modo podemos lograr recursos para volcarlos a la vialidad, y eso lo hacemos sobre la base del prestigio de la CVU. Además, cuando se ofertan bonos de deuda (por parte de la CVU), los compradores expresan credibilidad al concurrir con cifras que superan en mucho la cantidad necesaria".

"Si empezamos a comentar que los números están mal, se hacen anuncios que no tienen respaldo y decimos que a la CVU no la controla nadie, entonces, matamos el instrumento", criticó Rossi.

Recordó que si bien los gastos en que incurre la CVU están por fuera del Tribunal de Cuentas, el organismo sí "interviene el contrato de concesión" entre la Corporación Vial y el Ministerio de Transporte "y todas sus modificaciones y cada gasto enviado a reconocimiento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas".

"Por otra parte, el Tribunal de Cuentas audita anualmente los estados contables de la CND, propietaria de CVU y, en particular, observa los estados contables consolidados que incorporen información sobre la CVU", agregó.

"A esta altura, ya sé que hacer política, una nota, un comentario o tener un minuto de prensa reditúa para hacerse conocer —yo no voy a estar en esa etapa—, pero me preocupa que se termine lastimando el instrumento que vamos a necesitar para el futuro, sea gobierno quien sea", concluyó Rossi.

"Más exigentes para la libreta"

El ministro Rossi se refirió a la seguridad vial y al respecto dijo en la comisión que "hay que preparar a los ciudadanos".



Según Rossi, "se llena de autos y, muchas veces, las personas no están en condiciones de manejar. No es cuestión de repartir libretas porque todo el mundo quiere manejar. No. Debemos ser más exigentes para otorgar la libreta. Por suerte que ahora se está avanzando en la licencia nacional de conducir. Desde luego que he escuchado muchas propuestas en cuanto a puntajes y demás, que son necesarias, pero ¿con eso se van a evitar los accidentes? No; pero tiene que haber una responsabilidad y conciencia de la responsabilidad que se tiene. Entonces, es cierto: tenemos una cifra alta de accidentes".