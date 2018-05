Una polémica por jornales, empleo e inconstitucionalidad

La polémica viene por un artículo de la ley de Rendición de Cuentas aprobada en septiembre pasado. Pero, otra ley prorrogó su entrada en vigencia para seguir el análisis. El artículo en cuestión tiene que ver con los jornales de los trabajadores eventuales en el puerto, pero sus críticos dicen que puede afectar —de una manera u otra— a los uruguayos: ya sea por encarecer productos, incrementar costos de exportación y llevar a pérdidas de puestos de trabajo o hasta afectar la llegada de cruceros.

La Rendición establecía que a partir del 1° de enero, los trabajadores de empresas de servicios de depósitos portuarios, extraportuarios y muelles deberían cobrar como mínimo 13 jornales, sin importar si los días trabajados eran menos. Una ley aprobada el 22 de diciembre pasado, prorrogó la entrada en vigencia de ese artículo hasta el 30 de abril de este año.

La idea era llegar a algún acuerdo entre los participantes de la actividad zafral portuaria, lo que no fue posible, por lo que se ingresó en el plazo de prórroga que tiene el Poder Ejecutivo para ponerla en vigencia.

El debate se trasladó a la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, a donde concurrieron la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), el Centro de Navegación y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

"De acuerdo a lo conversado con los operadores, de quedar este artículo tal como está redactado habría un aumento de aproximadamente un 30% en los costos operativos de funcionamiento y eso sería trasladado al sector exportador", dijo la integrante de la UEU, Alejandra Medero, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.

"Básicamente lo que nos preocupa es que somos quienes recibimos todos los aumentos de los operadores o de los intermediarios en la cadena exportadora. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que este tipo de medida puede impactar no solo en las fuentes de trabajo de los operadores portuarios, sino también de las empresas exportadoras que son quienes deberán asumir otro costo más en este momento complejo", alertó Medero.

"Creemos además que esta es una instancia que debería ser negociada en el ámbito del Consejo de Salarios y que la medida va en contra del sector productivo exportador nacional", agregó.

La secretaria ejecutiva de la UEU, Teresa Aishemberg afirmó: "lo que está aquí en juego es apostar al empleo o apostar al desempleo".

Y advirtió a los legisladores. "Por lo tanto, tantos los señores senadores como nosotros somos responsables de esa situación, porque si se nos trasladan los costos de la negociación cualquiera sea el resultado, se verá perjudicado el empleo de las empresas operadoras o de algunos sectores como el arrocero o el pesquero", cuestionó.

Medero explicó que "si bien, básicamente, entendemos el reclamo del Supra y de todos los trabajadores por un mejor salario y una continuidad laboral, no dejamos de entender que este sector se encuentra en un rubro de eventualidad".

Luego, el presidente del Centro de Navegación, Alejandro González, señaló que "los negocios zafrales o eventuales justamente se llaman así porque no tienen una uniformidad en el año, es decir no es una actividad de todos los meses, todas las semanas o todos los fines de semana".

Así que manejó ejemplos: "la descarga de fertilizantes es un negocio que depende de las condiciones climáticas, en algunos meses no hay un solo barco y en otros capaz hay dos, tres o cinco barcos. En el caso de la exportación de arroz sucede lo mismo y no en los 12 meses del año tenemos ese tipo de buques. Hace dos o tres semanas el canciller (Rodolfo Nin Novoa) celebraba haber firmado un acuerdo comercial de exportación de arroz a granel a Irán; ahora bien, es absolutamente inviable la exportación de arroz a Irán si tenemos que pagar 13 jornales todos los meses a todos los trabajadores, si al año tenemos cinco barcos".

"Creo que, a esta altura del partido, legisladores, Poder Ejecutivo, sindicato y cámaras empresariales, sabemos que estamos ante un nudo difícil de desatar, pero que hay que desatar", agregó.

González sumó otro argumento contra el artículo: "es inconstitucional y no podemos mirar para el costado con respecto a eso". Explicó que la gremial consultó "a los más reconocidos juristas y aquí tenemos un informe del doctor (Carlos) Delpiazzo en el que, en sus conclusiones, subraya que este artículo es incompatible con los artículos 7, 8, 10, 32, 36, 53, 55, 57 y 72 de la Constitución de la República".

González insistió con los ejemplos. "Si un barco entra al puerto de Montevideo el 30 de enero y termina sus operaciones el 1° de febrero y la ley me exige que tengo que pagar 26 jornales —13 por cada mes— para un barco que estuvo tres o cuatro días, no hay negocio que aguante. Y cuando no hay negocio que aguante, las empresas ya no existen como tales, no hay personal dependiente ni eventual", aseguró.

Indicó que esto "también le pega" al negocio de los cruceros: "aquí vienen los cruceros con 200, 270 o 280 escalas en temporada; es zafral, vienen en noviembre y se van a abril o un poco antes. ¿Por qué vienen al puerto de Montevideo? Vienen a cargar combustible, a descargar basura y a hacer las provisiones, lo que genera un trabajo eventual. Por estas razones es que digo que el artículo va a golpear el negocio de los cruceros, como así también al campo con la descarga de los fertilizantes y con la exportación del arroz".

CRÍTICA "¡No se puede trabajar así! cuestiona empresario Alejandro González planteó que "no podemos negociar temas de naturaleza salarial en dos o tres canchas porque están los consejos de salarios y la ley de negociación colectiva. No podemos estar pagando por sobre las pautas y los lineamientos, aumentando las primas por nocturnidad, lluvia, trabajo en altura, presentimos y todo lo demás, y después aparecen artículos de ley o decretos que también nos sacuden y afectan la cadena de costos. ¡No podemos estar viviendo en una conflictividad permanente! ¡No se puede trabajar así!".

"Es ridícula la discusión", no pedimos "cosas fantasmales"

El presidente del sindicato portuario (Supra) Ricardo Suárez argumentó por qué es necesario que los trabajadores eventuales del sector tengan un mínimo de 13 jornales. "El tema de fondo que plantea el sindicato es que la actividad portuaria se regule de alguna forma, permitiendo que los trabajadores tengan un ingreso fijo, que les permita afrontar las necesidades que tiene cualquier persona. Es así, que hoy tenemos un núcleo de trabajadores portuarios que, si bien cumplen tareas en forma habitual, por lo general, a fin de mes no tienen un recibo de sueldo que garantice que gana tal o cual cantidad", afirmó.

Agregó que "si uno es trabajador portuario, lamentablemente, la respuesta es: no te puedo dar fiado o no te puedo alquilar, porque no tiene forma de comprobar que tiene un ingreso y que va a pagar".

Suárez dijo que "el tema de la acumulación nunca fue nuestra intención. En realidad, nuestra intención es que el trabajador tenga un salario mensual, no que acumule cuando no trabaja, es decir que tenga un salario como cualquier trabajador dependiente de una empresa. El texto que ustedes votaron dice expresamente que son para aquellas empresas que no tienen trabajadores permanentes. O sea, estamos dispuestos a analizar todos los temas que plantearon" los empresarios. "El problema es que se trata de un tema de fondo, y por eso no es un tema de Consejos de Salarios; por esa razón no podemos ir al Consejo de Salarios", añadió.

El secretario del Supra, Carlos Torres explicó en el Parlamento que "hoy no tenemos certezas, trabajamos como en 1920, 1940 o 1950. Si no trabajo no gano".

Suárez remató: "parece ridícula la discusión que estamos dando porque estamos planteando que a un trabajador que habitualmente cumple funciones en el puerto se le dé un mínimo de 13 jornales. Esto tiene que entenderse porque si no parece que estamos planteando cosas fantasmales".