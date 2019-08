Positivo: se recupera la inversión extranjera directa en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer trimestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED) en Uruguay ascendió a US$ 110 millones, lo que implicó una reversión de los valores negativos de los períodos previos.

Así lo indicaron los últimos datos publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU), y analizados por el Monitor trimestral de IED del Instituto Uruguay XXI. El informe destacó además como positiva la inversión de la segunda planta de celulosa en Uruguay de la empresa finlandesa UPM, confirmada semanas atrás.



Desde Uruguay XXI señalaron que el tamaño y los futuros impactos de la inversión de UPM (que se estima en el orden de los US$ 3.000 millones, un 5,4% del Producto Interno Bruto), “constituyen un hecho sin precedentes para el país, posicionándose como la inversión extranjera más importante en la historia de Uruguay”.



Asimismo, el informe destaca que la inversión de UPM “refuerza la imagen internacional” del país en lo que respecta a su “seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad para la llegada de inversiones extranjeras”.



En relación a los datos del primer trimestre del año, el Monitor señaló que US$ 240 millones de IED fueron recibidos bajo el concepto de Aportes, mientras que unos US$ 115 millones fueron por Reinversión. Por otro lado, en cuanto a la modalidad de Préstamos, la cifra fue negativa dado que salieron US$ 253 millones.



Al analizar los proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), en el primer trimestre del año, el informe destaca que la mayor parte de los proyectos provino del extranjero.



Sin embargo, ya en ese período fue incluida la presentación del proyecto para la construcción de la terminal portuaria por parte de UPM.



Al evaluar los proyectos promovidos según el tipo de industria, los datos reflejan que de enero a mayo de este año, la mayor parte de los capitales extranjeros tuvieron como destino los Servicios.



Si se analizan los países con mayor stock de IED en Uruguay (hasta el año 2017), en los primeros lugares se encuentran Argentina y España, con el 18% y 17%, respectivamente.