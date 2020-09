Presidente de Fed ve camino "altamente incierto" para la economía EE.UU. 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La economía de Estados Unidos ha mostrado una "marcada mejoría" desde que la pandemia de coronavirus la sumió en una recesión en la primavera boreal. Pero, el camino a seguir continua siendo incierto y el banco central está listo para hacer más si es necesario, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un panel del Congreso.

Apuntando el repunte en el empleo y el gasto de los hogares, Powell aseguró que el país aún se mantiene lejos de donde estaba "y el camino a seguir sigue siendo muy incierto... Es probable que se produzca una recuperación completa sólo cuando la gente confíe en que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades" con el coronavirus bajo control.



Hasta entonces, las autoridades de la Fed "se mantienen comprometidas a utilizar nuestras herramientas para hacer lo que podamos, durante el tiempo que sea necesario, para garantizar que la recuperación sea lo más fuerte posible y limitar el daño duradero a la economía", dijo Powell en un testimonio preparado para la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara baja.



La audiencia, que incluirá también la presentación del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es la primera de tres esta semana en las que el presidente de la Fed responderá preguntas sobre la respuesta del banco central a la pandemia y su implementación de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, por su sigla en inglés).



La ley CARES por US$ 2,3 billones aprobada a fines de marzo fue la base de la respuesta económica del gobierno federal a la pandemia y, en particular, autorizó al Departamento del Tesoro a financiar una serie de programas de préstamos y créditos de la Fed.



El estado de la economía y la trayectoria de la pandemia es un tema central en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



La pandemia asestó un golpe mortal a la expansión económica estadounidense más larga de la historia cuando los cierres generalizados de los negocios y las órdenes de quedarse en casa desencadenaron la mayor caída en la actividad desde al menos la Segunda Guerra Mundial.



La Fed respondió recortando las tasas de interés a casi cero, aumentó las compras de bonos y lanzó casi una docena de líneas de crédito de emergencia, varios con respaldo del Tesoro.



Powell dijo que en total la Fed ha "ayudado a desbloquear" US$ 1 billón de financiamiento para evitar la quiebra de empresas para que puedan volver a contratar trabajadores más fácilmente cuando la economía se recupere. Pero no toda esa cantidad ha logrado llega a manos de los que la necesitan.



El programa de préstamos Main Street de la Fed de US$ 600.000 millones ha prestado o está en proceso de prestar US$ 2.000 millones a firmas que de otro modo no pueden obtener crédito, según Powell. Los críticos dicen que la Fed y el Tesoro deberían facilitar la obtención de préstamos.