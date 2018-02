Precio del gasoil en mejor situación frente a vecinos

El gobierno en el último tiempo ha generado "un sesgo favorable hacia el gasoil", con políticas específicas que posibilitaron que "hoy la relación de precios del gasoil con Argentina y Brasil sea la mejor desde el año 2013", dijo el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.

Al acudir el martes a la Comisión de Hacienda del Senado para explicar el proyecto de ley que devuelve el IVA a pequeños y medianos productores arroceros, lecheros y hortofrutícolas —dentro de un conjunto de medidas definidas para hacer frente a los reclamos del sector rural—, el jerarca se refirió al costo de los combustibles y a la comparación regional.

"En el año 2013, la relación con Argentina era de 1,55 y con Brasil de 1,69, es decir un 55% más caro en Uruguay que en Argentina y un 69% más caro en Uruguay que en Brasil. Hoy por hoy, en el caso de Brasil esta relación es de 1,29 y con Argentina, de 1,04", señaló.

Según el último informe de SEG Ingeniería —consultora especializada en temas energéticos— publicado el 10 de enero y con datos a diciembre, Uruguay se mantenía con los combustibles más caros de la región con un valor de US$ 1,33 por litro de gasoil y US$ 1,59 por litro de nafta. En Argentina los costos eran US$ 1,20 y US$ 1,37 respectivamente (10,8% y 16% por debajo de los precios de Uruguay), y en Brasil US$ 1,01 y US$ 1,24 (31,6% y 28,2% menos que los valores locales). El reporte suma también a Chile, donde el litro de gasoil vale US$ 0,85 y el de nafta US$ 1,23 (precios 56,4% y 29,2% inferiores a los de Uruguay).

En Argentina desde octubre del año pasado se liberalizaron los precios de los combustibles, pudiendo las empresas modificar los valores sin autorización del gobierno. Esta semana, YPF (que tiene más del 50% del mercado) subió 3,5% los precios de la nafta y el gasoil, lo que sumado a anteriores ajustes da un alza superior al 16% desde diciembre —el gasoil común pasó a costar 21,52 pesos argentinos por litro (US$ 1,09) y el Premium 25,07 (US$ 1,27)—.

En el Parlamento, Ferreri subrayó que la intención es "mejorar aún más esa relación" de precios con los vecinos.

En ese sentido, indicó que para los productores abarcados por la medida de devolución del IVA (que serían unos 6.000) la proporción de costos será aún menor: "Al permitir descontar el IVA a los pequeños productores, la relación con Brasil pasa de 1,29 a 1,05 y con Argentina de 1,04 a 0,85. Es decir que con la posibilidad de devolución del IVA, el gasoil para los pequeños productores uruguayos quedará prácticamente al mismo precio que con Brasil y más barato que en Argentina".

Por otra parte, el subsecretario de Economía repasó las diferentes posturas adoptadas por el gobierno en la última década respecto a los combustibles. Recordó que al principio se impulsó "una política de desincentivo de la utilización de vehículos a gasoil, fundamentalmente en aquellas actividades no productivas, lo que hizo que hasta un determinado momento hubiera un tratamiento diferencial en los precios, cargando más al gasoil que a las naftas".

Sin embargo, desde 2008 el gobierno "aplicó un tratamiento más equitativo, es decir, los mismos aumentos para ambos combustibles".

Mientras que a partir del año pasado y "luego de haber alcanzado esa disminución (pretendida) en el volumen de gasoil consumido", se comenzó "con un tratamiento diferencial tratando que, frente a la evolución básicamente del tipo de cambio y del precio del petróleo, hubiera una actitud de mejor tratamiento o menores aumentos de precios en el caso del gasoil frente a las naftas".

Respecto a esto último, Ferreri remarcó que "en las dos últimas instancias en que hubo cambio de precios, hubo un tratamiento diferencial a favor del gasoil". En julio del 2017, se rebajó 8% el valor de ese combustible y las naftas no sufrieron cambios, mientras que a principio de año el gasoil subió 4,8% y las naftas 9,8%.