Precio por metro cuadrado en Montevideo, el tercero más caro de América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con un valor promedio de US$ 3.021 por metro cuadrado, la capital de Uruguay es la tercera ciudad de América Latina con viviendas más caras, según el Relevamiento Inmobiliario de América Latina.



La ciudad con el metro cuadrado más costoso es Santiago (Chile) con un precio de US$ 3.453. Luego, en segundo lugar y con una leve diferencia de US$ 33 con respecto a Montevideo, aparece Buenos Aires (Argentina) con un valor de US$ 3.054 por metro cuadrado.



El estudio lo realizó el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Navent (Zonaprop). Los resultados pertenecen al relevamiento de setiembre de 2019.

El ranking tiene dos ciudades de Brasil. Río de Janeiro (US$ 2.819) se posicionó en el cuarto puesto y San Pablo (US$ 2.194) en el sexto.

En el quinto lugar aparece Ciudad de México (México) con un precio por metro cuadrado de US$ 2.547. El séptimo y octavo puesto fueron para Lima, Perú (US$ 1.992), y Ciudad de Panamá, Panamá (US$ 1.892).

Otra de las ciudades de Argentina que aparece en el ranking es Rosario (US$ 1.809) en el noveno lugar. Por último, en el décimo lugar se posicionó Monterrey (México) con un costo por metro cuadrado de US$ 1.672.