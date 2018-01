Precio del petróleo Brent cae y queda bajo US$ 70

Los futuros del crudo Brent cerraron con una baja de 1,01%, a US$ 68,61 por barril. El lunes, habían tocado los US$ 70,37 por barril, su nivel más alto desde diciembre de 2014. Los futuros del petróleo West Texas Intermediate de Estados Unidos cayeron 0,91%, a US$ 63,37. El martes, el WTI llegó a los US$ 64,89 por barril, su nivel más alto desde diciembre de 2014. Ambos contratos cerraron la semana con un retroceso de casi un 2%.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo en su reporte mensual que los inventarios globales de petróleo han disminuido sustancialmente, gracias a recortes de la OPEP, al aumento de la demanda y a que la producción en Venezuela bajó a mínimos de casi 30 años.