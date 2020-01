Precio del petróleo vuelve a subir ante amenazas entre Estados Unidos e Irán 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precio del barril de petróleo Brent superó este lunes los US$ 70 por la escalada de las tensiones en Oriente Medio, después del asesinato el pasado viernes en Bagdad del comandante iraní Qasem Soleimaní a manos de Estados Unidos.

El barril de crudo del mar del Norte para entrega en marzo alcanzó los US$ 70, US$ 73 a las 00:40 (3.40 GMT) en el mercado de futuros de Londres ICE, si bien posteriormente moderaba su ascenso y cotizaba a US$ 70,16 a las 5:58 (8.58 GMT), un 2,27% más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo no superaba la barrera de los US$ 70 desde el 16 de septiembre pasado, cuando llegó a US$ 71,95 durante la negociación, aunque cerró por debajo de esa cantidad.



El pasado viernes el precio del barril del Brent ya había subido un 4% en el mercado de Londres a raíz del asesinato Soleimaní.



El cruce de amenazas entre Washington y Teherán, que se dispone a tomar represalias tras el ataque aéreo estadounidense, hace temer un conflicto en Oriente Medio, lo que amenazaría el suministro de crudo tanto desde Irán como desde Irak y otros países de la zona.



Entre otras presiones, alrededor de un quinto de los suministros de petróleo global pasa a través del Estrecho de Ormuz, un enclave estratégico entre Omán e Irán.