Precios petróleo afrontan difícil camino de recuperación en medio de segunda ola de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los precios del petróleo se situarán en el rango de US$ 40 a US$ 45 por barril durante el resto del año, mostró el viernes un sondeo de Reuters, y los analistas esperan un camino difícil hacia la recuperación en 2021, ya que un nuevo brote de coronavirus renovó las preocupaciones por la demanda.

Una encuesta a 41 economistas y analistas pronosticó que los precios del referencial Brent promediarán US$ 42,32 el barril en 2020, ligeramente por debajo del pronóstico de US$ 42,48 en el sondeo previo y del promedio de US$ 42,45 en lo que va de año.



La perspectiva de precios para 2021 también se redujo a US$ 49,76 el barril desde el consenso de US$ 50,41 del mes pasado.



Una reanudación del suministro libio podría presionar aún más los precios, dijeron analistas, mientras que los mercados se preparan para las elecciones estadounidenses del martes.



"Los dos factores principales que quedan en 2020 y que podrían romper el rango actual son las elecciones estadounidenses y alguna noticia sorprendentemente buena sobre las vacunas", dijo David Olzant, analista de Raiffeisen.



"Una victoria de Biden podría generar preocupaciones por el lado de la oferta de esquisto, pero una política más indulgente respecto a Irán podría generar temores de exceso de oferta", agregó.



La encuesta pronosticó que los futuros del crudo WTI de Estados Unidos promediarán US$ 38,53 el barril en 2020, frente al consenso de US$ 38,70 de septiembre.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia planean aumentar la producción en 2 millones de barriles por día a partir de enero de 2021, tras recortes récord de bombeo a principios de este año.



Pero una segunda ola de casos de coronavirus está desacelerando la demanda y complicará los esfuerzos de los productores para equilibrar el mercado, dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE).



Si bien la recuperación de la demanda continuará, será desigual y a un ritmo más lento durante los próximos meses, hasta que haya una vacuna eficaz ampliamente disponible, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.