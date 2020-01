¿Por qué no preocupa la baja de reportes de sospecha de lavado en el sector no financiero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2019 los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos prácticamente se mantuvieron frente a 2018: 775 ROS en 2019 frente a 782 en 2018 según la “Memoria anual 2019 y Plan de actividades 2020” de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU).

La gran diferencia estuvo en los sectores que reportaron. Mientras las entidades financieras incrementaron 20,6% los ROS hasta 626, las entidades no financieras (casinos, escribanos, contadores, abogados, zonas francas, rematadores, inmobiliarias, entre otros) los redujeron 43,3% hasta 149.



“No me parece preocupante” esa caída en el sentido de que “haya habido un menor cuidado” dijo a El País el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa.



Argumentó que “parte de esa disminución” se debe a una “mejor calidad” de los reportes. Según Espinosa “hay que tener en cuenta que se estuvo trabajando” con el sector no financiero.

De hecho, en el apartado del informe “La función de inteligencia financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, el BCU indicó que “en 2019 se continuaron desarrollando las instancias de retroalimentación sobre la calidad de los ROS con los principales reportantes”.



Espinosa señaló que en 2019 las entidades no financieras tuvieron “menos ROS defensivos o inútiles, que no sirven para que la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF, del BCU) investigue luego”.



Remarcó que había muchos casos en que el sujeto obligado reportaba la operación “por las dudas”” y después “no servía” porque la UIAF no encontraba méritos en ese caso.



“No es solo un tema cuantitativo, si no que tiene que ser útil” para investigar, agregó.



El año pasado, el abogado especializado en prevención del lavado de activos Rafael García había señalado que si bien aumentaban los ROS, especialmente de entidades no financieras, no lo hacían los casos que terminaban en la Justicia. Eso se daba por reportes defensivos. “Les da miedo un cliente y hacen un reporte (a la UIAF), porque es más fácil eso que gastar tiempo en un análisis más profundo”, había dicho García.