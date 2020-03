Preocupaciones de Arbeleche: crecimiento, gasto, "atraso cambiario" y el ajuste tarifario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son “tiempos desafiantes” en los que el “déficit fiscal insostenible” ha llevado a elevar la deuda y detrás de eso está el “atraso cambiario” que afecta la competitividad de la economía.

Por eso comienza una etapa de “austeridad”, que será corta “cuanto más pronto se retome el crecimiento” de la economía.



Ese es el mensaje que al asumir pasaron la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie. Cada uno fue a la asunción del otro.

“Bravo, Lito, gracias. Vamo’ arriba!”, le dijo ayer de mañana Arbeleche a Alfie, lo que marca la simbiosis de ambos.



Arbeleche se refirió de mañana a que “las tarifas necesitan una adecuación, de manera que muestren la evolución que han tenido los costos en las distintas empresas públicas. En estos días vamos a analizar los números y vamos a anunciar cuál va a ser la adecuación necesaria” luego que las mismas no se ajustaran en enero como ocurrió en años previos. Alfie lo primero que hizo al llegar a su despacho en la OPP fue pedir informes con carácter “urgente” a las empresas.

Esa sintonía entre ambos, viene de larga dato. La ahora ministra, llegó en 2000 al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) invitada por Alfie para trabajar en los temas de deuda.



Por eso, Arbeleche dijo que se siente en su “casa” ya que trabajó “casi 14 años con gobiernos de distintos partidos y siempre me sentí muy cómoda”. Ayer volvió para “cambiar el perfil de la política económica”.



La preocupación de Arbeleche es comenzar a “generar ahorros” -se propone US$ 900 millones, equivalen a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB)- que “empiezan hoy, porque para ser más eficientes no se necesitan ni cambios institucionales ni ninguna ley”. Es que el déficit fiscal de 4,6% del PIB es “responsable” de la “falta de competitividad que tenemos”, afirmó Arbeleche.



En el MEF son conscientes de la dificultad en alcanzar ese monto de ahorro, pero creen que hay algunas particularidades que pueden ayudar.



El comportamiento fiscal es responsable de la “falta de competitividad” y el “déficit más alto en los últimos 30 años” ha llevado “a un crecimiento de la deuda pública y detrás de esto está el atraso cambiario que hoy vive nuestro país”, aseguró Arbeleche.

Así que “la mejora fiscal es condición necesaria, pero no es suficiente para retomar la senda de crecimiento”, explicó. Por eso el “enfoque general de propuestas está dirigido a dinamizar la actividad económica y generar empleo, en especial, facilitando el desempeño de las pequeñas y medianas empresas que tienen una mayor incidencia en la reactivación y generación de empleo”, agregó.



La ministra dijo que habrá “una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo, pero que deben comenzar a implementarse lo antes posible”.



Para ello hay medidas en el proyecto de ley de urgente consideración (algunas específicas para pymes) y se preparan otras que se plasmarán en decretos para facilitar la inversión y de esa forma impulsar el empleo.



“Cada decisión que tomemos será pensando en el impacto que tendrá sobre las personas. Siempre pensando en las mayorías, muchas veces silenciadas y no en el beneficio de unos pocos” y guiarse por “intereses de largo plazo y que no prevalezcan los intereses cortoplacistas y electorales”, son los lemas de la ministra.



Arbeleche se caracteriza por armar equipos (con el subsecretario Alejandro Irastorza se complementan) y realizó cambios en la estructura del MEF.

Finalizó su discurso con un concepto: que los “vaivenes de la actividad económica no afecten la protección que como Estado debemos dar a los más vulnerables”.

Claves del nuevo equipo

La nueva estructura en Economía Arbeleche dijo que el Ministerio de Economía tendrá “dos órbitas” con nuevos cargos: una de política económica (que tendrá la Asesoría Macroeconómica y la Unidad de Deuda, entre otras) coordinada por Marcela Bensión (exgerente de Asesoría Económica del banco Santander) y otra de finanzas que comprenderá los ingresos y gastos, que coordinará Fernando Blanco.

Cargos: los nuevos y dos siguen Los nuevos directores son: Asesoría Macroeconómica Hernán Bonilla, de Asesoría Tributaria Pia Biestro, de Unidad de Presupuesto Magela Manfredi, de Impositiva Margarita Faral (Daniel Laffite será el dos como informó El País), de contadora general de la Nación Susana Pesquera. Los que siguen: Unidad de Deuda Herman Kamil, Asesoría de Política Comercial Juan Labraga y Aduanas Jaime Borgiani.



Resultados y el ejemplo “moneyball” El nuevo director de OPP Isaac Alfie señaló que todos los programas del organismo deberán tener una evaluación y se continuarán en función de los resultados. En ese sentido, utilizó como ejemplo la película “Moneyball”, donde Brad Pitt encarna el papel de Billy Beane, el gerente general de un equipo de béisbol que utiliza de forma exitosa estadísticas para fichar jugadores.

Industria: baja costo y reordenar El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini dijo en su asunción que “producir en Uruguay es caro, complicado” por lo que marcó como principal reto el de la “competitividad” y que planea “trabajar en tratar de fortalecer el intercambio regional de energía para poder vender excedentes eléctricos que tenemos”. “Estamos en un momento complicado en términos generales”, resumió.

Trabajo: Arbeleche señaló que ayer iban a recorrer las distintas unidades ejecutoras del Ministerio de Economía. Una de las que visitó junto a Alejandro Irastorza, Marcela Bensión y Fernando Blanco, fue la Dirección de Aduanas.



Agradecimiento: Arbeleche agradeció a los exministros de Economía que fueron (Ignacio de Posadas, Alberto Bensión e Isaac Alfie) y de manera especial a Carlos Sténeri (exdirector de Deuda) un “gran maestro de la profesión y de la vida”.