Las preocupaciones de Astori y la confianza en el desacople en un evento con empresarios en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el marco de un encuentro con empresarios argentinos celebrado en la embajada de Uruguay en Buenos Aires, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, manifestó estar “muy preocupado” por el futuro del Mercosur. Al mismo tiempo, se mostró confiado en que la economía uruguaya saldrá del estancamiento el año próximo.

Si bien durante la ronda de prensa posterior a la reunión evitó opinar sobre los cruces de los últimos días entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y Alberto Fernández -principal candidato a ganar las elecciones presidenciales en Argentina-, Astori abogó por que “haya armonía en los próximos años entre los gobiernos del bloque”.



“Eso haría que trabajemos todos juntos, con la mayor convicción, por el Tratado con Europa, que es la gran novedad en la agenda de crecimiento de nuestros países”, señaló.



Para Astori, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) “les hace bien por donde se lo mire a los cuatro países individualmente y en conjunto fortalece al Mercosur como bloque”.



“Espero que los países integrantes del bloque sigan militando a favor de este acuerdo, haciendo todo lo que ahora hay que hacer después de la aprobación. Formulemos votos para que las cosas que llevaron a la firma del acuerdo no cambien”, afirmó.



Durante la campaña para las elecciones primarias del domingo pasado en Argentina, Fernández advirtió que “revisará los acuerdos que Macri está firmando por el mundo”. En los últimos días, Bolsonaro expresó su preocupación acerca de la posibilidad de que el acuerdo entre el Mercosur y la UE retroceda en caso de imponerse Fernández en las elecciones presidenciales del 27 de octubre en Argentina.



El ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, fue más allá. “Si Cristina Kirchner entra y cierra la economía, nos vamos del Mercosur”, amenazó el jueves pasado.

Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil. Foto: Reuters

Bolsonaro dijo ayer que Brasil podría abandonar el Mercosur si surgen problemas con Argentina en caso de una victoria de la oposición. “No creo que vaya a seguir el camino de la democracia” y el libre comercio, indicó Bolsonaro a periodistas en referencia al candidato presidencial Alberto Fernández.



En su presentación en Buenos Aires, Astori señaló que en Uruguay “gane quien gane”, hay “coincidencia en señalar como positivo el acuerdo con la UE, y se va a navegar en esa dirección”.



“A partir del acuerdo con la UE, aproximadamente la mitad de las exportaciones uruguayas ya se harán al amparo de un acuerdo comercial. Actualmente, las exportaciones uruguayas pagan US$ 106 millones de aranceles a la UE. Un tratado así solo puede traer buenos resultados al país”, aseguró.



Consultado sobre la turbulencia política y económica en Argentina, Astori prefirió no responder. Sin embargo, señaló que la situación en el vecino país ya tiene efectos sobre Uruguay.



“En los últimos años ha habido una especie de desacople de la economía uruguaya con respecto a la del vecindario. No obstante, Argentina es el principal cliente de nuestro principal rubro de exportación, el turismo. En un año normal eso representa ingresos por US$ 2.500 millones. La situación argentina, sin dudas, impacta y mucho”, afirmó.

Aun con el efecto de la crisis argentina y del bajo crecimiento en Brasil, Astori señaló que la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) se acelerará el año próximo al 2,6% (espera 0,7% para este año) gracias al incremento esperado de la inversión en infraestructura pública y a la nueva planta de UPM.



Sin embargo, admitió que hubo “un descenso notorio en el ritmo de crecimiento” en los últimos años. “Esta situación ha conducido a problemas de empleo muy importantes. Desde 2014, la tasa de empleo tiene una evolución preocupantemente negativa. Por eso, desde hace por lo menos dos años venimos reforzando los estímulos sobre todo a la inversión privada”, dijo.



Elecciones.

Durante su presentación, Astori señaló que espera un escenario electoral muy competitivo en Uruguay. “El partido de gobierno tiene desafiantes políticamente importantes, con programas estudiados. Si gana (Daniel) Martínez, sin ninguna duda lo que va a predominar es la continuidad. El equipo referente que ha designado está integrado, entre otros, por mi viceministro (Pablo Ferreri), y por varios jóvenes economistas que trabajan en el Ministerio. Dentro de esa continuidad habrá énfasis en lo que queda por hacer”, dijo.



Entre las asignaturas pendientes señaló al desequilibrio fiscal como la principal preocupación. “Podemos discrepar en las herramientas (con la oposición), pero nadie discute hoy que hay que mejorar la situación fiscal. Quizás queremos llegar por caminos distintos, pero no creo que nadie cuestione el orden macroeconómico”, señaló el ministro.



Astori también destacó el consenso con la oposición en algunas reformas como la de seguridad social. “Son muy pocos lo que hoy discuten la necesidad de una transformación. Gane quien gane hay temas que habrá que abordar y uno de ellos es la seguridad social. El sistema uruguayo es respetado en el mundo por el grado de cobertura y asistencia que presta. Reformar la seguridad social no significa perder esas conquistas, sino hacerlas compatibles con las restricciones fiscales”, afirmó.