“Preparados para pelear la guerra equivocada”

Cada año, los gobiernos de todo el mundo gastan un total combinado de más de US$ 1,8 billones en defensa. Las mentes más inteligentes del mundo están desplegadas para desarrollar nuevos materiales, software y armas.

Estados Unidos gastará un total de US$ 738.000 millones en sus fuerzas armadas en 2020. Esto representó el 15% del presupuesto total, antes del inicio del coronavirus, así como más del 3% del Producto Interno Bruto (PIB). Si bien esto es relativamente pequeño, en comparación con los US$ 3,6 billones, o aproximadamente el 17% del PIB, que se gasta en atención médica, es un uso importante de los recursos que podrían aprovecharse mejor.

De los US$ 3,6 billones que se gastan en atención médica, un tercio se gasta en atención hospitalaria. El equipo duradero representa solo el 2% del gasto, o US$ 55.000 millones (aproximadamente el PIB de Uruguay). Mientras tanto, el Pentágono gasta US$ 146.000 millones en hardware militar. Esto incluye US$ 1.870 millones para 98 aviones de combate F-35 y US$ 12.800 millones para un nuevo portaaviones Ford Class. Esto marca un contraste con los US$ 20,000 que cuesta fabricar un respirador. Incluso con el aumento de precios, los respiradores se venden por alrededor de US$ 50,000 por unidad. Por el costo de un portaaviones, el gobernador de Nueva York podría obtener los 30,000 respiradores que tanto necesita, incluso si paga precios elevados.

El problema es que el país está preparando sus defensas para luchar contra el enemigo equivocado. Aunque los planificadores militares se preparan para una guerra de dos frentes, como la que libraron durante la década de 1940, la verdad es que la sociedad ha evolucionado mucho más allá de esa construcción. El colapso de la Unión Soviética, hace tres décadas, y el posterior aumento de la globalización introdujeron una nueva forma de competencia internacional. El conflicto militar fue evitado por la competencia económica. El libre flujo de factores de producción trajo una nueva prosperidad para el mundo en su conjunto, pero creó desafíos para grupos previamente privilegiados. También introdujo riesgos globalizados, como crisis económicas sincronizadas, crisis financieras mundiales, guerras comerciales y los riesgos de pandemias.

Walter Molano, economista jefe del Banco BCP Securities. Foto: Archivo El País

Los formuladores de políticas tomaron medidas para prepararse para algunos de estos riesgos, mediante la creación de instituciones globales y mecanismos de respuesta, como el G-7 y el G-20. Estos dos grupos de naciones se unieron a raíz de la reciente crisis económica mundial para facilitar la coordinación de políticas en los niveles más altos del gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se capitalizó y contó con los recursos necesarios para ayudar a los países con problemas económicos. La Organización Mundial del Comercio (OMC) se organizó para abordar problemas comerciales y ayudar a resolver disputas.

Sin embargo, la cuestión de los problemas de salud mundiales recibió mucha menos atención. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) era una institución que proporcionaba información y coordinación a nivel mundial, pero lamentablemente carecía de fondos y personal suficiente. Dado que ahora estamos en un entorno globalizado / cooperativo, la preparación para el conflicto militar debería ser menos apremiante. La vasta infraestructura industrial utilizada para prepararse para un Armagedón militar que nunca llegará, debe reajustarse para prepararse para el posible Armagedón de la economía globalizada. Entre ellos, existe la posibilidad de otra pandemia. Por lo tanto, debemos dejar de luchar contra el enemigo equivocado y reenfocar nuestros esfuerzos para atacar al enemigo correcto.