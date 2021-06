Presidente de ANCAP: "Necesitamos ajustar los precios" de los combustibles "porque nos corren los costos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic, afirmó este viernes que la empresa necesita "ajustar los precios de venta" de combustibles porque los costos los "corren" y ya los "taparon".

En diálogo con TNU, el jerarca agregó: "Hoy lo más conveniente para Ancap es dejar de vender y eso es lo que haría cualquier actor en un mercado racional no regulado". Sin embargo, el sistema financiero confía en la empresa y en el respaldo del Estado. Por lo tanto, lo van a solucionar con deuda, "pero no puede ser por siempre".



En relación a un aumento de los precios de los combustibles, dijo: "De acuerdo con manifestaciones de autoridades del gobierno sí es probable que haya un ajuste".



Las pérdidas de ingresos entre enero y mayo rondan entre los US$ 80 millones y US$ 90 millones. ¿De dónde sale ese número? Stipanicic explicó que se resta el precio real de venta y el Precio de Paridad de Importación (PPI), que releva la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). La diferencia de precio por litro lo trasladan a la cantidad de volumen que se comercializó.



En abril, el gobierno resolvió mantener los precios de los combustibles pese al crecimiento del precio del petróleo de 30% entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, había dicho que iban a "monitorear la situación mes a mes y ver cuándo trasladar" esa suba a las "tarifas públicas".



En ese momento, el presidente Luis Lacalle Pou contó que se tomó la "decisión en base a la situación actual del país debido a la pandemia. Sin perjuicio de la suba del precio del petróleo y el costo nacional, se hace un esfuerzo para no aumentar los combustibles".

Sin embargo, el martes en entrevista en "Subrayado" (Canal 10), Lacalle Pou dijo: "Lo que hubo fue un no aumento de combustibles. O sea, tenemos que aumentar. Increíblemente los miembros de la oposición dentro de Ancap dijeron 'tenemos aumentar'. Yo estoy de acuerdo con ellos. Simplemente que en virtud de la pandemia y la situación económica dijimos 'vamos a aguantar'".



Sobre si este aumento previsto sería en junio, el presidente cruzó los dedos y subrayó: "Créeme que esa noticia no la quiero dar".