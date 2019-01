El presidente de la Fed salió a calmar a los mercados

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, intentó ayer calmar a los mercados financieros preocupados por la desaceleración económica en Estados Unidos, argumentando que, aunque el impulso es sólido, la institución será sensible a los riesgos bajistas.

Los tranquilizadores comentarios de Powell —quien habló tras meses de volatilidad en los mercados financieros mundiales y horas después de que un informe mensual de empleo sugirió que la economía estadounidense sigue sólida— inicialmente hicieron subir los índices bursátiles.

"Particularmente con las lecturas de inflación estables que hemos visto, seremos pacientes mientras vemos cómo evoluciona la economía", dijo Powell ante la American Economic Association, agregando que la Fed no está en una senda predeterminada de alzas de tasas de interés e insinuando que podría hacer una pausa en su proceso de ajuste, como en 2016. "Siempre estamos preparados para cambiar la posición en política y hacerlo de forma de significativa" si es necesario, agregó Powell en un panel en el que también participaron los expresidentes de la Fed Janet Yellen y Ben Bernanke.

Respecto a las turbulencias recientes en los mercados, Powell señaló que "estamos escuchando atentamente eso (...) escuchando con sensibilidad el mensaje que los mercados están enviando y vamos a tener en cuenta los riesgos negativos a medida que avanzamos con la política monetaria".

Powell dijo que el informe de empleos de diciembre fue "muy sólido" y dijo que los datos de Estados Unidos parecen "estar en camino de mantener un buen impulso en el nuevo año".

En lo referente a su cargo al frente de la Fed, Powell comentó que no ha recibido ninguna comunicación directa de la Casa Blanca sobre su desempeño laboral y que no renunciaría ni aunque se lo pidiera el presidente Donald Trump.

El mandatario, que eligió a Powell para dirigir la Fed hace casi un año, ha criticado en reiteradas ocasiones tanto su labor como la del banco central, acusándolos de dañar a la economía al subir las tasas.

Powell dijo que no tiene reuniones previstas con Trump pero aclaró que "no puedo pensar en un presidente de la Fed que finalmente no se reúna con el presidente (del país)".

"Si el presidente le pide que renuncie ¿lo haría?", le preguntó el moderador del panel, Neil Irwin del New York Times. "No", respondió Powell.