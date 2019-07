Presidente de la Reserva Federal dice que criptomoneda de Facebook no puede seguir adelante a menos que se atiendan inquietudes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los comentarios presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el principal regulador financiero de Estados Unidos, se suman a los obstáculos expresados al proyecto, que ya ha producido un fuerte escepticismo entre autoridades monetarias en todo el mundo.



"No creo que el proyecto pueda seguir adelante (...) sin tener plena satisfacción en torno a la forma en que la compañía ha abordado temas como el lavado de dinero", dijo Powell en su testimonio ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.



"Genera fuertes preocupaciones en torno privacidad, la protección del consumidor y la estabilidad financiera".



Powell dijo que cualquier esfuerzo regulatorio sobre Libra debería ser "paciente y cuidadoso", aunque reconoció que las criptomonedas no están del todo supervisadas por los estándares actuales.



"Es algo que no calza del todo o fácilmente con nuestro esquema regulatorio pero tiene un potencial de escalar sistémicamente", declaró. "Debe ser revisado cuidadosamente, así que creo que es necesario tomarse el tiempo para evaluarlo".



No estaba claro cómo la Fed podría bloquear a Libra si así lo quisiera, en vista de que las normas financieras no son del todo rígidas para el caso de las monedas digitales, aunque la opinión de Powell es significativa porque lidera a una de las entidades regulatorias más importantes del mundo.



Ejecutivos de Facebook testificarán ante el Congreso estadounidense más adelante este mes para ofrecer detalles sobre Libra, ante los cuestionamientos expresados por varios legisladores.



