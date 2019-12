Prestigia puertos del Uruguay 70 años de Marine Surveyors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marine Surveyors está cumpliendo 70 años de existencia, aunque comenzó con el título de Pablo J. More y Asociados.

Se podría decir que como periodistas fuimos testigos involuntarios del surgimiento de ese grupo de expertos porque un día de septiembre de 1950 a bordo de un flamante barco norteamericano conocimos a su fundador, el capitán ingeniero Pablo More, entonces un personaje prestigioso que no faltaba jamás en los encuentros sociales, profesionales y de agencias marítimas, compañías de seguros y sociedades de clasificación porque era un hombre de consulta en los temas técnicos y de los barcos.

Don Pablo, además de Ingeniero Naval había pertenecido a nuestra Marina de Guerra de donde se retiró y fue a cursar estudios técnicos en el famoso instituto tecnológico norteamericano MIT, entonces la máxima autoridad universitaria global donde se diploman profesionales del mundo recibiendo la más avanzada formación técnica.

Después de aquel primer encuentro lo visitamos frecuentemente en su oficina en el hermoso edificio Houlder Brothers en Solís 1480 (demolido) que, dicho sea de paso no hacía mucho que había retornado de realizar los cursos en Estados Unidos.

Por aquellos años, su presencia en el puerto de Montevideo fue un suceso de mucho prestigio para nuestra plaza marítima, lo cual demostró la importancia de Montevideo como plaza jurídica, naviera bien asentada por neutral y confiable contando con tres diques para reparaciones.

Hubo armadores -lo recordamos muy bien- que posicionaban sus buques vacíos en Montevideo para su venta y Marine Surveyors era contratado para dar un informe técnico de su estado de casco y máquinas.

Después conocimos a dos de sus asociados el capitán Pedro Queheille que en 1940 y pico trajo el dique flotante de las Malvinas y luego al capitán Carlos Ventura.

A los tres les hicimos notas y aprendimos mucho de ellos. Con motivo de este suceso histórico es que la empresa rememora con la correspondiente celebración y a tales efectos consultamos días pasados a uno de sus asociados el capitán Julio Montañés, quien nos proveyó de datos que enriquecen esta historia.

“Nuestro grupo comenzó con una oficina fundada en el Puerto de Montevideo el 15 de julio de 1949, por el Ingeniero Naval Pablo J. More, que después de completar sus estudios en el MIT de Massachuset, Estados Unidos y retirado de la Marina de Guerra recibió su primer nombramiento como Surveyor No Exclusivo de la Classification Society American Bureau of Shipping, ABS.

Meses más tarde, en 1950, se incorporó Carlos Ventura integrante del CIME de la Marina de Guerra y en 1960 el capitán Pedro Queheille completaron el staff de esta oficina bajo el nombre de “Pablo J. Moore y Asociados”.

En 1979, Marine Surveyors ya contaba con varias nominaciones como Surveyors no exclusivos de la mayor parte de las sociedades de clasificación (Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, Registro Italiano Navale, Polish Register of Shipping, Nippon Kaiji Kiokai, Lloyd Register of Shipping), y de otras banderas siendo además Surveyors oficiales de varias banderas (Bahamas, Malta, Barbados, Honduras, Panamá, Belice, Marshall Islands).

En el año 2006, la oficina abrió sucursal en el puerto de Nueva Palmira, puerto terminal de la Hidrovía Paraná-Paraguay.Durante los años ‘70, Marine Surveyors Group fue creciendo en el ámbito marítimo, y sumando más Peritos asociados que conforman un equipo multidisciplinario.

Marine Surveyors atiende los servicios marítimos, maquinarías portuarias, diseño y transformación de buques y liquidadores de siniestros de buques de carga.