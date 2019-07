¿Por qué prevén que aumente el precio de la carne vacuna?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por primera vez en cinco años, el pasado mes de junio, el precio de la carne bovina en el abasto interno quedó 2,56% por encima del índice de Precios al Consumo (IPC) y en los primeros seis meses del año en curso, el precio al público subió 17%, según un monitoreo en los puntos de ventas efectuado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La suba se debe a la mayor demanda de China, donde Uruguay está vendiendo la tonelada de carne bovina a 15% más, lo que se sumó a una suba del precio del dólar de 9%. El dólar es un insumo básico para la industria frigorífica que paga la hacienda en esa moneda y traslada esa suba del dólar a la media res que vende a los carniceros.



Según INAC, parte de la suba fue absorbida por los carniceros, para evitar una mayor caída en el consumo. EL IPC carne bovina, medido en dólares, subió 6,7%, mientras que para carne aviar, medido en pesos, subió 0,2% y 5.3% para carne de cerdo en junio respecto a diciembre de 2018.

El presidente del INAC, Federico Stanham, estimó que “van a seguir dándose subas en el precio de la carne bovina en el mercado interno, pero no tan pronunciadas como la que se registró en junio. Nos enfrentamos a meses donde la carne vacuna será un insumo caro, pero eso no es para siempre”, advirtió.



Un relevamiento del INAC a nivel consumidores, mostró que el 98% de las personas encuestadas consumen carne vacuna. Nueve de cada Diez hogares no tienen gente que no la consuma y tres de cada cuatro, consumen platos con carne a diario.