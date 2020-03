Primera visita de contacto del ministro Heber a la ANP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El flamante ministro de Transporte y Obras Públicas Don Luis Alberto Heber visitó la Administración Nacional de Puertos (ANP) tras la designación del Dr. Juan Curbelo como presidente del organismo portuario.

En el encuentro participaron miembros del directorio y mandos medios de la empresa en cuya oportunidad el ministro destacó la importancia del Puerto de Montevideo y el Sistema Nacional de Puertos (SNP) para el crecimiento y desarrollo productivo del país. Señaló los desafíos por delante, tales como tratar de liberar espacios coincidiendo con la administración Rossi en el traslado de la terminal fluvio marítima de pasajeros al Dique Mauá o cualquier otro espacio que así se considere.



Más adelante Heber dijo estar en negociaciones con la Armada para su relocalización, habló de la optimización de espacios dentro del recinto y dijo no tener la solución para los pasajeros de los cruceros, esos turistas que llegan al país y no queremos que bajen “entre grúas y contenedores”.



Luego el ministro Heber mencionó las obras del Viaducto elevado y la del Puerto Capurro, dos obras que suman unos 250 millones de dólares e hizo hincapié en el dragado del puerto a 14 metros, para el ingreso de buques de mayor porte. “No hay una idea clara con respecto al puerto de aguas profundas, no tenemos volumen de carga, ni lugar ni recursos.”



El jerarca dijo haber estado en contacto con gobernantes argentinos que quieren impulsar la Hidrovía,

Curbelo.

Fueron interesantes a su vez las palabras vertidas por el presidente Dr. Juan Curbelo, especialmente cuando expresa: “Estamos llamados a liderar el crecimiento portuario en el Río de la Plata y se tomó la decisión de llevar al Puerto de Montevideo a 14 metros”. En otra parte de sus palabras dijo: “Tenemos fe, confianza y ganas para acompañar la gestión de Luis Alberto Heber, vamos a generar una media vuelta de tuerca en la Ley de Puertos aprobada en el gobierno de Lacalle Herrera, vamos a profundizar la ley en el sentido abarcativo del término y lo haremos con todos y para que dentro de 5 años podamos decir que los puertos son mejores y más competitivos”.