Los problemas del mercado de seguros en competencia

El mercado asegurador uruguayo se divide en dos: por un lado los segmentos en que el Banco de Seguros del Estado (BSE) tiene el monopolio —en accidentes de trabajo por ley y en renta previsional porque las privadas se retiraron— y por otro los rubros en competencia (16 compañías hay en el mercado), donde los seguros de automóviles y de vida son los más relevantes.

Si bien los balances de las aseguradoras mostraron una evolución positiva en 2017, esto respondió a un factor financiero —la revalorización de los títulos del Estado en que tenían inversiones— y la realidad es que el volumen de negocios "hace prácticamente tres años que no crece" en los segmentos en competencia, dijo a El País el director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), Mauricio Castellanos.

Esto responde a varios factores, pero uno de los principales es que las compañías de seguros no logran atraer a un porcentaje mayor de la población y se limitan a competir por la captación de los clientes ya incorporados al mercado.

Un reciente informe de la calificadora internacional Moodys repasó que "a pesar de que Uruguay tiene uno de los mayores niveles de PIB per cápita de Latinoamérica, las ventas de seguros en el país son relativamente bajas". A modo de ejemplo, las primas emitidas en 2016 representaron el 2,4% del PIB uruguayo, mientras que el promedio regional fue 3,2% y el mundial trepó hasta 6,28%.

Los cálculos de Audea son aún más contundentes, ya que quitando los mercados monopólicos la comparación muestra una media de penetración de seguros en el PIB de 2,8% en Iberoamérica frente a 1,4% en Uruguay en 2016 o 1,3% en 2017. "Es decir que la brecha de protección del seguro de nuestro país es en realidad del 1,5% del PBI, unos US$ 800 millones", indica un informe de la gremial al que accedió El País.

En la región, únicamente Bolivia, Cuba, Guatemala y República Dominicana tienen peores niveles de cantidad de seguros en relación al PIB. "La diferencia más notable se da en seguros de vida comercial. Es donde estamos más lejos", analizó Castellanos.

Moodys señaló que en Uruguay "las primas de seguros generales y de vida, apenas han crecido en términos reales durante los últimos dos años", y que "la desaceleración económica durante 2015-2016 y el reciente incremento de competencia de precios entre las aseguradoras afectó a las primas de seguros, una tendencia que continuó durante el primer trimestre de 2018".

Esta realidad tiene varias causas según Castellanos, pero "evidentemente juegan temas culturales". De acuerdo al análisis de la demanda (las razones que llevan a una persona a contratar un seguro) que realizan en Audea, a muchos clientes o público potencial les falta "conocer a fondo el producto y los beneficios que da, confiar en las compañías de seguros y el marco de control que hay".

Otro aspecto del mercado asegurador en que coinciden Moodys y Audea es la fuerte competencia entre las empresas. "Las compañías para ser sustentables requieren tener una masa muy grande de asegurados" y como "no hay gran generación de nuevos clientes, se produce una lucha importante dentro del sector" por captar afiliados de otras firmas "mostrando un mejor servicio o precio", explicó Castellanos.

Para dimensionar esa competencia, Moodys detalló que desde 1995 (cuando se abrió el mercado asegurador y dejó de tener el monopolio total la compañía estatal) "el BSE ha reducido gradualmente su participación de mercado hasta el 70%; y excluyendo los seguros de accidentes de trabajo y previsionales, la participación de BSE cae hasta el 39%".

Incluso la calificadora augura que "la participación de mercado de esta aseguradora (el BSE) en los segmentos competitivos continúe disminuyendo", aunque "mantendrá una posición dominante en la mayoría de las líneas de negocio".

Hacia adelante, Castellanos se mostró desconfiado en poder revertir "la tendencia a empeorar de los resultados técnicos (de las compañías)" por varios factores: "hay más autos asegurados —aunque no crece en dinero ese segmento— y por ende más siniestros, más gastos administrativos y subió el dólar lo que encarece los repuestos".

Interés por invertir en la nueva unidad

El próximo martes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) licitará por primera vez Notas del Tesoro denominadas en la nueva Unidad Previsional (UP), un instrumento que ajusta su valor diariamente en función del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN). Está previsto que coloque 550 millones de UP (US$ 17,6 millones) con vencimiento a 2025, y luego en agosto emita en la misma unidad títulos con vencimiento a 2033 por unos US$ 27,3 millones.



El gobierno creó la UP debido a la necesidad de mitigar los desequilibrios de monedas y plazos en los balances de las empresas aseguradoras, así como de las cajas paraestatales, tratando de reducir el riesgo de su operativa. Esto se da porque la evolución de las pasividades y las pensiones está atada al IMSN, siendo ese descalce una de las razones por las que las aseguradoras privadas abandonaron el negocio de pago de rentas vitalicias —la jubilación que surge del ahorro individual del trabajador en las AFAP—.



"El mercado de capitales en Uruguay es muy pequeño, con muy pocas opciones de títulos para invertir, entonces cuando se agrega una opción adicional es un elemento que las compañías tienen en consideración", explicó Castellanos de Audea. Si bien las firmas privadas no pagan rentas vitalicias y hoy día no sufren un descalce financiero, puede "interesarles" invertir en este nuevo instrumento, agregó. Igualmente, aclaró que "las aseguradoras no compran (títulos) para vender y difícilmente salgan de las posiciones que tienen hoy para comprar deuda en UP, sino que probablemente compren títulos en función del dinero corriente que les va ingresando".