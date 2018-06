La "problemática" de los choferes de aplicaciones

El pasado viernes y tras solicitar audiencia, la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) —que nuclea a los choferes de Uber, Easy y Uruguay Presente— se entrevistó con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para plantearle diversos aspectos "problemáticos del sector".

Entre los reclamos aparecen tener una instancia de negociación con las aplicaciones, cambiar la regulación para permitir que los permisarios tengan como choferes a sus empleados, acceder a subvenciones y renegociar aspectos relativos a la rentabilidad de la actividad, informó a El País el vocero de ACUA, Esteban Queimada.

Desde febrero de 2017 rigen normativas municipales y nacionales que regulan el funcionamiento de estas aplicaciones, su tributación al igual que los choferes, y otros aspectos.

Uno de los puntos relevantes, según Queimada, es el ar-tículo 3 del decreto municipal que los regula, donde "se habla de los requisitos del permisario". La redacción dice que podrán serlo los titulares o prominentes compradores de un vehículo, así como los poseedores o quien sea el mejor postor en un remate.

"Creemos que la palabra poseedor da lugar a que se genere el fenómeno de las flotas", que refiere a una persona que tiene más de un vehículo trabajando en las aplicaciones, y ACUA pide eliminar ese término.

Sin embargo, la Intendencia de Montevideo presentó una moción a la Junta Departamental que "cambia radicalmente" las condiciones al establecer que "el permisario es el chofer del vehículo", lo que afectaría a muchos conductores que actualmente trabajan pero no son propietarios del auto.

Es que "el titular del permiso hoy día no tiene obligaciones tributarias" y quien paga impuestos es el conductor, que está impedido de tener empleados. "Lo más coherente sería que el permisario sea quien abra la empresa y tener como dependiente al chofer, dentro de un marco legal que hoy no está", dijo el vocero de ACUA.

Para Queimada "se hizo rápido la normativa y no se tuvieron en cuenta esta cosas, u otras como la rentabilidad", que aspiran a discutir con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Respecto a esto último, señaló que los conductores tienen escasas ganancias que no le permiten "amortizar el capital, que es el vehículo, una herramienta de trabajo que se desgasta y no tenemos cómo recuperarlo".

Por eso desde ACUA pretenden "tener las mismas subvenciones que los servicios de transporte" tradicional como el taxi y los ómnibus, que pagan el combustible más barato o no abonan Imesi al comprar un vehículo. "Ya le planteamos al intendente (de Montevideo) pagar un ficto por la patente al ser un auto destinado a un servicio público", detalló.

"Tenemos más de 4.500 personas que hoy no se declaran sin trabajo; pedimos respaldo del Estado porque también recaudan en base a nuestra actividad", sentenció Queimada. Luego de escuchar los planteos de ACUA, Murro "se comprometió a gestionar reuniones con las plataformas e intentar un contacto con el MEF".