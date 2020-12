Los productos uruguayos de exportación pagaron US$ 341 millones en aranceles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay pagó por concepto de aranceles asociados a exportaciones de bienes US$ 341 millones el año pasado, según un informe del Instituto Uruguay XXI. Los principales mercados de las exportaciones del país corresponden “con los mercados en los que se paga más por concepto de aranceles”, explica el organismo.

¿Cuánto tuvieron que pagar los productos para ingresar a los diferentes mercados? La carne bovina abonó más de US$ 200 millones en aranceles. Se debe tener en cuenta que es el principal producto de exportación del país.



“Las exportaciones cárnicas pagaron un arancel promedio de 12% en 2019. Esto equivale a US$ 0,6 por cada kilo exportado”, dice el informe.



El segundo sector con mayor pago de aranceles fueron los productos lácteos. El mismo representó el 7% de las exportaciones el año pasado y los pagos rondaron los US$ 30 millones. Los principales productos y los que pagaron más aranceles fueron leche en polvo, manteca y quesos.

“El 54% de las exportaciones de lácteos se dan con algún tipo de preferencia. Esto incluye tanto las exportaciones bajo acuerdo (53%), como las que se dan a través de cuotas. A su vez, 40% de las exportaciones en 2019 ingresaron a su destino con un arancel”, explica el informe.



Además, se destaca que Uruguay tiene algún acuerdo comercial en seis de los 10 principales destinos del sector lácteo. Mediante el Mercosur o con los acuerdos del bloque ingresa a Brasil, Cuba, Argentina y Chile. En esos cuatro mercados, destino del 30% de las exportaciones de lácteos, entra sin pagar arancel.

Por otra parte, Rusia fue el mercado donde el sector pagó el mayor monto de aranceles: US$ 12 millones.



La soja es el tercer producto. En 2019 se pagó US$ 23 millones en aranceles. Las exportaciones se concentraron en el mercado chino, “que tuvo una participación de 78% en el total exportado”. Además, como los otros destinos a los que se dirige la soja uruguaya aplican un arancel cero, los pagos fueron solamente a ese país.

El cuarto puesto pertenece a los subproductos cárnicos. “Solo el 10% de las exportaciones ingresan con algún tipo de preferencia a los mercados de destino, y corresponde a las exportaciones a la región -fundamentalmente Brasil y Argentina-, México, Israel, y Federación Rusa”, indica el informe.



En el quinto lugar se encuentra el arroz. En 2019, se exportaron 891.000 toneladas de este producto a 40 mercados. El pago por aranceles fue US$ 13,8 millones.

“El arroz uruguayo ingresa en sus principales mercados sin una desventaja sensible respecto a sus competidores. En el sector arrocero, el 49% de las exportaciones se da bajo alguna preferencia a nivel comercial”, agrega el informe”.



En tanto, “el 45% del monto exportado no estuvo sometido a ningún arancel. Sin embargo, Uruguay pagó US$ 15,5 por cada tonelada de arroz exportada en 2019”, se explica.



Los principales mercados.

China es el principal mercado de exportación y donde se pagó el mayor monto arancelario. El valor por aranceles fue de US$ 184 millones en 2019, lo que representa un 55% del total. El informe destacó que el 80% de las exportaciones a ese mercado ingresan con arancel.



La carne bovina fue el producto por el que se pagó la mayor parte de los aranceles en ese mercado. Representó el 70% de lo abonado. Le siguieron la soja con 13% y los subproductos cárnicos con 8%.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

El segundo mercado es la Unión Europea. Los productos uruguayos pagaron US$ 59 millones para ingresar al bloque. El arancel promedio que se pagó fue 4%, “con promedios máximos en lácteos, miel y carne bovina, pero sin aranceles en productos relevantes para Uruguay como la celulosa y la soja”, señala el informe.



La mayor parte de los aranceles (79%) se pagó por carne bovina. Le siguieron frutas cítricas con 5% y miel con 4%.



Estados Unidos es el tercer mercado. En 2019, se pagaron US$ 23 millones en aranceles y el arancel promedio se ubicó en 4%. La carne bovina es el principal producto uruguayo que entra en ese país, por el que se pagaron US$ 18 millones en aranceles. Representa el 78% de los aranceles que se abonaron en ese destino.

Luego, para el ingreso de productos vinculados a la madera se pagó alrededor de US$ 2,3 millones (10% de los aranceles a Estados Unidos). En cuanto a los productos cárnicos, el pago fue de US$ 1 millón (4% de los aranceles a Estados Unidos).



El cuarto mercado es Rusia. “Es uno de los destinos en lo que Uruguay paga mayores aranceles”, señala el informe. Este país fue el noveno en cuanto al nivel de exportación en 2019. El arancel promedio fue 11%.



El sector lácteo fue el principal exportador a ese país. Uruguay pagó US$ 12 millones por aranceles para que ingresaran esos productos. Representó el 81% del total de aranceles a ese destino. “Las exportaciones del sector son manteca y quesos, aunque también hubo exportaciones de leche fresca y en polvo”, dice el informe.