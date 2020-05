Profesionales independientes presentan proyecto de ley para mitigar daños por coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Movimiento de Profesionales Uruguayos Unidos -un grupo que se creó a causa de la emergencia sanitaria y que nuclea a más de 2.300 profesionales del rubro servicios personales- presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que busca proteger a los profesionales independientes (unipersonales de servicios personales), debido a los efectos económicos que han padecido a causa de la pandemia del coronavirus.

Según explicó a El País la abogada referente del movimiento, Florencia Beltrand, entienden que este grupo no ha sido contemplado dentro de la categoría de empresas unipersonales beneficiadas con las medidas económicas instrumentadas por el Poder Ejecutivo.



Por su parte, Carolina Rodríguez, también referente del movimiento, explicó en su comparecencia ante la comisión -según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País- la situación que viven: hasta el 13 de marzo los profesionales trabajaron con normalidad pero luego “cerraron los juzgados; el Ministerio de Salud Pública exhortó a los odontólogos a no atender, porque son los profesionales expuestos a más riesgo. Fue así que los abogados no teníamos los juzgados, los escribanos no tenían los registros, los arquitectos no tenían las obras, porque los obreros se fueron para sus casas. Los fisioterapeutas y masajistas, profesionales que trabajan directamente con las personas, no podían tener contacto con sus pacientes”.



En esta línea, en el proyecto de ley que presentaron ante la comisión solicitan la exoneración total del pago de aportes y tributos a la Caja de Profesionales, Banco de Previsión Social, Caja Notarial para los escribanos, Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y Fondo de Solidaridad, entre otros.

“Parece razonable proporcionar una solución que beneficie a todos, donde sea posible la opción de exonerar el pago de aportes mientras no estén dadas las condiciones para restablecer la actividad laboral de los distintos sectores de actividad”, indicó Beltrand.



Desde el movimiento han tenido reuniones con la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y están a la espera de poder concretar una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas.