Profesionales independientes solicitan al gobierno la exoneración total de algunos tributos y aportes

A causa de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se creó el pasado 1° de abril el Movimiento de Profesionales Uruguayos Unidos, un grupo que actualmente nuclea a más de 2.300 profesionales que tienen empresas unipersonales en el rubro servicios personales y que solicitan el apoyo del gobierno.

Las referentes del movimiento, las abogadas Florencia Beltrand y Carolina Rodríguez, se reunieron ayer con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para presentar el borrador del anteproyecto de ley en el que solicitan la exoneración total del pago de aportes y tributos a la Caja de Profesionales (aporte ficto por categoría de años y no por facturación), Caja Notarial para los escribanos, Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y Fondo de Solidaridad.



La exoneración se solicita por el plazo de los meses de marzo, abril y mayo.



Según indicó Beltrand a El País, en la reunión mantenida ayer con el director nacional de Trabajo, Federico Daverede y con la subsecretaria Elena Grauert, se presentó el borrador del anteproyecto de ley -redactado por el movimiento- y se analizó de forma conjunta la situación que atraviesan actualmente las diferentes profesiones.

“La llegada del virus paralizó todas las actividades referentes a nuestras profesiones por lo que no contamos con un trabajo estable y vivimos del día a día. No tenemos un seguro médico, subsidio por desempleo, no cobramos aguinaldos, ni primas de ninguna clase por parte de ningún ente u organismo”, argumentó Beltrand y señaló que “algunos profesionales deben decidir en este momento entre comer o pagar los aportes”.



Según indicó la abogada, las autoridades del MTSS se comprometieron a evaluar el pedido, por lo que hoy se enviará el borrador del anteproyecto de ley a la órbita de la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass).

“La actitud de las autoridades fue muy positiva, analizamos las diferentes realidades y fueron muy receptivos. Ahora tenemos que esperar a ver qué respuesta nos dan, si es viable que sea aprobado o no, reunirnos con otras autoridades y evaluar de forma conjunta de dónde saldría (el dinero) para esas exoneraciones”, explicó Beltrand.



Algunos de los profesionales que se adhirieron son escribanos, abogados, contadores, agrimensores, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas, cosmetólogos, veterinarios y diseñadores gráficos, entre otros.