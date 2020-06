La propuesta que empieza a manejar Enjoy ante una posible reapertura

El hotel y casino Enjoy Punta del Este evalúa diferentes propuestas de cara a una posible reapertura de sus puertas, pero se desconoce cuándo será dado que depende de cómo Uruguay y sus países vecinos logren controlar la pandemia del coronavirus.

En este sentido, el gerente general de Enjoy, Ignacio Sarmiento asistió días atrás a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores y manifestó que una de las ideas que manejan es la posibilidad de organizar vuelos privados para traer a Uruguay a clientes vip del hotel con protocolos sanitarios.



En diálogo con El País días atrás, Sarmiento había señalado que un 95% de los clientes que llegan a Enjoy vienen del exterior, principalmente de Brasil y Argentina, por lo que el tiempo que se mantengan cerradas las fronteras es lo que determinará qué tan pronto pueda darse la reapertura.

En la comisión, Sarmiento volvió a enfatizar en esa idea y señaló que los ingresos de Enjoy “están muy muy atados a las fronteras”. En ese sentido, dijo que están proponiendo alternativas en diálogo con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, y con autoridades nacionales y departamentales “para analizar la factibilidad de poder ir trayendo algunos clientes que nos permitan operar y volver a abrir nuestras puertas”.



Según pudo saber El País, hasta el momento la propuesta no se ha presentado de manera formal ante las autoridades dado que solo han planteado la idea.

En caso de materializarse, el ejecutivo de Enjoy calculó que con entre 50 y 100 clientes podrían volver a abrir el complejo. “Estos clientes lo podrían sustentar porque son jugadores fundamentalmente vip, cuyo nivel de juego, y por ende, los ingresos que generan son muy altos”, explicó.



No obstante, Sarmiento reconoció que la alternativa es “compleja” y que se debe ser “prudente”, por lo que adelantó que en caso de que la propuesta se ejecute, Enjoy se encargaría de hacer controles en el territorio en el que embarca la persona para asegurarse de que cuando suba al avión no tenga ninguna enfermedad, haría otro control al llegar a Uruguay, los trasladaría desde el aeropuerto de Laguna del Sauce hasta el hotel y proponen que la cuarentena la hagan en el establecimiento.



Grupo Enjoy.

En lo que refiere a la operación del Grupo Enjoy -un conglomerado chileno, cuyo accionista principal es el fondo Advent, que tiene hoteles y casinos en diferentes países- Sarmiento indicó que se inició un procedimiento de reorganización judicial de activos financieros en Chile pero que “nada tiene que ver” con Baluma S.A, la empresa que hace más de 22 años opera en Uruguay y que gestiona el hotel y el casino.



En relación a la situación de Enjoy compañía, Sarmiento explicó que “la estrategia fue renegociar” con los bancos, tenedores de bonos y los fondos comunes de inversión para que el dinero “que teníamos las operadoras se utilizara para seguir trabajando, pagándole a los proveedores y solventando los salarios, las cargas sociales y las prestaciones nacionales y municipales”.

Números “muy sanos”

Sobre Enjoy Uruguay, Sarmiento dijo que los estados contables “son muy sanos” y que su facturación anual es de entre US$ 120 y US$ 150 millones. Además, dijo que dan empleo a más de 1.000 colaboradores, cifra que en temporada puede ascender a entre 1.300 y 1.800 en los que invierten alrededor de US$ 43 y US$ 47 millones en salarios y beneficios al año. Indicó que el gasto de Enjoy en proveedores supera US$ 27 millones al año, de los que 80% son uruguayos.