Próxima subasta de bloques petroleros de Brasil atrae interés récord

Un récord de 16 empresas han dicho que participarán en una subasta de derechos para explorar bloques petroleros en el mar de Brasil en un área de alto potencial, dijo el martes el regulador gubernamental ANP.



El regulador no informó de los nombres de las empresas, pero dijo que entre ellas están algunas de las mayores petroleras del mundo.



La mayor participación en una subasta se había dado en una ronda de octubre en la que se anotaron 15 empresas.



El gobierno brasileño ha estado interesado en abrir la exploración petrolera a tantas compañías extranjeras como sea posible para estimular la inversión y ayudar a la recuperación económica del país. Las petroleras están aprovechando la oportunidad para garantizar áreas de exploración prometedoras antes de las elecciones presidenciales de este año.



La cuarta ronda presal está programada para el 7 de junio en Río de Janeiro y se ofrecerán cuatro bloques: dos en la cuenca Santos y dos en la cuenca Campos.



El gobierno espera recibir 3.200 millones de reales (US$ 923 millones) en bonos por la firma de contratos más una parte aún no definida del petróleo que se produzca.