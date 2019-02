Proyección de crecimiento para 2019 se aleja del 2%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La “desigual recuperación económica de América Latina tuvo un mejor trimestre a fin de 2018, luego de que el crecimiento se desplomara en el tercero” aunque, “el crecimiento sigue siendo débil en la economía latinoamericana, que tuvo un decepcionante 2018 en general” y se estima que las economías de “Ecuador y Uruguay perdieron fuerza en el cuarto trimestre”.

Tras ese panorama que plantea la consultora FocusEconomics, los analistas bajaron las proyecciones de crecimiento económico de Uruguay para este año por sexto mes consecutivo, según se desprende de la encuesta de febrero FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus (a la que accedió El País).

“El crecimiento se ve retrocediendo ligeramente a principios de 2019 y la economía latinoamericana se está expandiendo un 1,5% anual en el primer trimestre”, señaló el informe que acompaña el sondeo que se realiza a bancos y consultoras (en el caso de Uruguay son 19).

“Los signos de una postura de política monetaria más flexible en los Estados Unidos están apoyando el sentimiento hacia las monedas de los mercados emergentes y deberían dar a la mayoría de los bancos centrales más espacio para alentar la actividad económica. Además, el final del ciclo electoral debería permitir a los gobiernos cambiar de enfoque a implementar reformas muy necesarias, aunque es probable que persista un cierto grado de incertidumbre hasta que se apliquen nuevas políticas. Sin embargo, un crecimiento global más lento podría quitar algo de viento al sector externo de la región este año”, agregó.



En febrero, “las perspectivas de crecimiento para la economía de América Latina se recortaron un escalón y el Producto Interno Bruto (PIB) se expandiría 2,2% en 2019. Seis de las economías de la región, incluyendo Argentina, México y Uruguay, tuvieron sus perspectivas de crecimiento reducidas. Todas las demás economías no tienen cambios. El próximo año, se ve un crecimiento del PIB del 2,6%”, indicó el reporte.



En el caso específico de Uruguay, los bancos y consultoras recortaron por sexto mes consecutivo su estimación de crecimiento del PIB para 2019.



“Se espera que el crecimiento vuelva a perder fuerza este año, ya que las condiciones económicas adversas en los países fronterizos pesan sobre el sector externo. Sin embargo, la desaceleración será solo marginal. La expansión general debe ser impulsada por el fuerte consumo privado y el crecimiento de la inversión fija. También se espera que el repunte esperado en la producción agrícola a partir de la sequía del año pasado impulse el crecimiento”, dijo Focus-Economics respecto a la situación de Uruguay.



En ese sentido, los bancos y consultoras indicaron en febrero que prevén que la economía se expanda 1,7%, cuando hace un mes estimaban 1,8%, hace dos meses preveían 1,9% y hace tres meses proyectaban 2%. Las respuestas varían entre 1% (Itaú) y 3% (Moody’s Analytics). En la última Rendición de Cuentas, el gobierno estimó un crecimiento de la economía de 3,2% en 2019.



Ese pronóstico de 1,7%, ubica a la uruguaya como la segunda economía de menor crecimiento previsto en 2019 en la región (detrás de la ecuatoriana con 0,8%).



En tanto, hay dos países cuyo PIB se prevé que caiga en 2019: Argentina (-1%) y Venezuela (-10,3%), pero este último no está incluido en el promedio de la región.



Para 2020, los economistas y bancos bajaron sus estimaciones del PIB de Uruguay con un crecimiento de 2,4% (estimaban 2,5% en enero), con respuestas entre 1,7% (Equipos Consultores) y 3,3% (Moody’s Analytics).

Déficit.

Los analistas redujeron su proyección de déficit fiscal, pero desde hace varios meses no creen que el gobierno pueda cumplir sus metas en esta materia.



Es que debido al efecto de la ley de “cincuentones” el déficit fiscal se ubicó en 2,8% del PIB en 2018, pero en el largo plazo ese efecto más que se revertirá cuando haya que pagar las jubilaciones de quienes se pasaron de la AFAP al Banco de Previsión Social. Eso se debe a que ahora, ingresó al BPS el dinero acumulado en las AFAP (aproximadamente 1,2% del PIB), pero luego el gasto en esas jubilaciones será mayor.



El consenso de los consultados estimó que el rojo de las cuentas públicas será de 3,3% del PIB a fin de 2019, cuando el gobierno tiene como meta que baje a 2,9% del Producto. En 2018, el déficit sin el efecto “cincuentones” fue de 4% del PIB, el peor resultado para un año calendario desde 1989 (cuando marcó 6,2% del Producto y al año siguiente el gobierno debió realizar un ajuste fiscal).



Solo tres de los 13 que respondieron esperan que el gobierno cumpla la meta (The Economist Intelligence Unit, el que menos déficit proyecta con 2,4% del PIB, Euromonitor International y Citigroup). La estimación máxima es un rojo de 4,2% del PIB (Equipos Consultores).



Para 2020, el consenso de los analistas estima también un déficit de 3,3% del PIB, con respuestas entre 2,4% (BBVA Banco Francés) y 4% (The Economist, Instituto de Economía y Equipos Consultores). El gobierno prevé que el déficit baje a 2,5% del PIB a fin de 2020 (sin el efecto “cincuentones”).

Inflación y dólar.

En febrero bajaron las perspectivas de suba de precios para 2019. Las consultoras y bancos estimaron en consenso que la inflación será de 7,4%. Las respuestas van entre 6,3% (Moody’s) y 8,1% (Equipos). Solamente cuatro de 14 analistas que contestaron, estiman que el Banco Central (BCU) cumplirá la meta de inflación de entre 3% y 7%.



Para 2020, los bancos y consultoras mantuvieron sus proyecciones de inflación en 7% en este sondeo, justo en el techo de la meta del BCU. Las respuestas van de una suba de precios de 6% (Moody’s) a 8% (Cinve y Equipos).



Por otra parte, los analistas bajaron sus estimaciones del precio del dólar para fin de 2019, al prever en consenso que cierre en $ 34,60, esto es 6,3% más que hoy. Las respuestas van de $ 33,50 (Instituto de Economía) a $ 35,70 (Oxford Economics).



Para fin de 2020, las consultoras y bancos mantuvieron su estimación de dólar en $ 36,20. En este caso, las respuestas van entre $ 34,4 (Fitch Solutions) y $ 37,5 (Oikos).