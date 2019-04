El Pte. Roosevelt de EE.UU. nos visitó en 1936

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tenemos una foto que en próxima edición publicaremos que muestra que el edificio de la Aduana diseñado por el arquitecto Herran aparentemente está terminado aunque faltaría la colocación en su torre de un visible reloj con lectura muy clara para toda la zona portuaria. Vemos también que la construcción del Muelle de Escalas (Dársena Fluvial) dentro y fuera del puerto había avanzado bastante al extremo que ya está rellenado el tramo que va de Maciel a Juan Lindolfo Cuestas con lo que nace ese recorrido que se llamó Rambla Franklin Delano Roosevelt. El actual edificio de la ANP estaba en dicha vía a la altura del número 160. También esa recuperación de tierras tomada a las aguas había alcanzado una gran parte de l área portuaria. Solo faltaban obras de relleno para dar forma al propio Muelle de Escalas y era poco y la construcción del propio muelle de 288 metros. Aparentemente el Muelle de Escalas y Dársena Fluvial se termino de construir a principios de 1936, No tenemos noticias de cual fue el primer barco que amarró en su muelle que tenía unos 288 metros de extensión. Pero sí sabemos que el 3 de diciembre de 1936 atraco allí el gran crucero norteamericano “Indianapolis” trayendo a bordo nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt que venía haciendo una gira de Buena Vecindad por la región. Una multitud de uruguayos fue al puerto a recibir al visitante, tal como lo documenta la foto que al parecer en ese espacio no entraba ya ni un alfiler. Vemos al barco a unos 3 o 4 metros del muelle habiendo fondeado el ancla de estribor e iba a quedarse en esa posición de seguridad y finalmente amarró al muelle. En aquellos años el Muelle de Escalas no era el preferido por las agencias marítimas para atracar barcos por ser un muelle muy expuesto a los vientos del sur. Además desde que bajábamos del tranvía e ibamos al barco de pasajeros atracado, había 5/6 cuadras de recorrido que cuando hacía fíio se sentía mucho igual que cuando era verano. En esa epoca los periodistas, los empleados de los despachantes de Aduana, los empleados de agencias marítimas no disponían de vehículos, representaba un costo elevado y había que caminar. Volvamos al tem. No estamos seguros pero creemos que el segundo navío que estrenó el Muelle de Escalas fue el gran barco de pasajeros alemán “Cap Arcona”. Considerado uno de los barcos de pasajeros más grandes que venían al Río de la Plata, tenía algo así como 205 metros de largo y llevaba unos 950 pasajeros; 100 años mas tarde este mismo puerto construido en 1909 recibía en sus muelles cruceros de 350 metros barcos como el “Queen Mary” y otros igualmente grandes con capacidad para 3 mil pasajeros. En los años 40 se comenzaron a construir los depósitos “A” y el “B” en el propio Muelle de Escalas que aún están en pie, muelle y depósitos ocupados por la Armada Nacional.