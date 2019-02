Puerto: 200 años de desafíos al firme

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cualquiera, vinculado a los ámbitos marítimos, portuarios o de comercio exterior sea de la región o del mundo que recaude informaciones del Puerto de Montevideo se encontrará con referencias satisfactorias, somos un puerto cuidado aunque no tanto como quisiéramos y dejémoslo ahí: un canal de acceso de 42.2 kilómetros de extensión a 12.60 metros de profundidad, 150 metros de ancho, seguro, protegido y bien balizado, diríamos óptimamente boyado y bien mantenido en cuanto a dragados.

El Ministro Rossi informó el 04/06/2014 que la CARP autorizó la profundización a 14 metros y la extensión del canal hasta el kilómetro 54. Lo que deseamos decir es que el calado admisible en el puerto de Montevideo hoy permite que operen buques oceánicos que por motivos aleatorios —conflictos, saturación de muelles, etc.— no puedan operar en puertos de Brasil descarguen en Montevideo los contenedores destinados a esos puertos, para luego ser trasbordados a su destino final. Se nos viene a la memoria algunas operaciones realizadas años pasados donde barcos oceánicos no pudieron descargar sus contenedores en puertos del Brasil y lo hicieron en Montevideo, en aquella oportunidad fueron cerca de mil contenedores, descargó los que venían para Brasil y también para Uruguay y luego el barco siguió para Buenos Aires. Era obvio que por razones de calado no habría podido entrar al puerto de enfrente. Si mal no recordamos, el mismo barco después de Buenos Aires volvió a Montevideo y levantó los contenedores para Brasil, una afortunada solución que dio Montevideo como puerto. Hubo dos o tres casos más.

En la planilla que acompaña a esta nota, en base a información suministrada por la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo, hecho que agradecemos a dicha institución, se registra la cantidad de buques porta contenedores, graneleros y de carga general que operaron en el puerto de Montevideo con calados superiores a 10.50 metros a partir de 01/01/2009 y hasta 31/08/2018. Se complementa la planilla con el detalle de aquellos buques que operaron, desde el año 2016, con un calado superior a 11.90 metros. Lo que queremos es destacar la importancia de los dragados.

Se toma como fecha de referencia el año octubre 2009 para el calado superior a 10.50 metros por ser ese año en que la ANP, mediante contrato con la empresa dragadora china SDC do Brasil, llevó adelante una primera campaña de profundización del canal de acceso a 11.50 metros.

El año 2016 se toma como referencia para el calado superior a 11.90 metros ya que en Diciembre de 2015 la misma empresa culminó la etapa de dragado de apertura del canal de acceso a 12.60 metros.

Se destaca de esta información lo siguiente:

a) Desde el año 2009 hasta mediados de 2018, han operado en el puerto de Montevideo 679 buques con calados superiores a 10.50 metros. De estos, 36 operaron con calados superiores a 11.90 metros, a partir de 2016.

b) 402 fueron buques portacontenedores, operando 254 en la Terminal especializada de TCP y 148 en los muelles públicos;

c) Un total de 277 buques fueron graneleros, operando 148 en los muelles públicos, 38 en la terminal especializada de granos TGM a partir de 2016 y 55 en el Muelle C a partir de 2017.

d) En TGM, de los 38 buques, 28 registraron calados de salida superiores a 11.9 m

Estas cifras demuestran la importancia del plan de dragado realizado por la ANP al profundizar el canal de acceso y áreas de navegación, en beneficio de todos los sectores o usuarios que operan en el puerto. Y esto es válido, tanto para la carga contenerizada, graneles como para las terminales especializadas y/o muelles multipropósito.

Estas son algunas de las razones por las cuales consideramos que el puerto de Montevideo ha sido, es y podrá seguir siendo un puerto conveniente para las grandes empresas navieras y para el comercio exterior regional. Sin duda, confiamos y creemos que está capacitado para convertirse efectivamente en el puerto "hub" de la region. Suponemos que a ese objetivo aspira la ANP, nosotros y todos los uruguayos; mas aún, estos mecanismos en su conjunto deben formar parte de una política portuaria. Y otro punto que nos interesa explicar frente a esporádicos comentarios que no compartimos y que van contra la historia. Sin temor a que sobrevengan sucesos adversos a nuestros intereses portuarios como los que de tanto en tanto se presagian cada vez que Argentina proyecta hacer cambios en sus puertos, canales, o ríos, estamos convencidos que el puerto de Montevideo sostiene una posición estratégica muy fuerte de competencia con Buenos Aires y lo ha venido haciendo desde hace más de 200 años. Mas aún, hoy no es así, la voz cantante la llevan los barcos, la carga y la logística. Y Montevideo cuenta con muchas fortalezas y aún seguimos apostando a su posición estratégica y a su profundidad natural de aguas más los dragados; difícil que nos marginen, No hay nada para toda la vida, excepto los impuestos y la muerte.