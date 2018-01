Puerto movilizó 3,7% más de contenedores durante 2017

El puerto de Montevideo culminó el 2017 movilizando un total de 561.116 contenedores, una cifra 3,7% superior a la alcanzada en 2016 —cuando se habían registrado 540.966 operaciones— y que significa 20.150 unidades más.

El informe del Área Operaciones y Servicios de la Administración Nacional de Puertos (ANP) detalla que en diciembre se movilizaron 42.425 contenedores, con una caída 10,3% respecto al mismo mes de 2016 (4.879 contenedores menos). La cantidad de unidades que pasaron por la terminal capitalina en el último mes de 2017 es la más baja del año.

Los meses de mayor actividad en el puerto fueron julio y septiembre, con 51.350 y 51.285 contenedores respectivamente. Mientras que dejando de lado diciembre, los otros meses con registros bajos fueron febrero con 42.592 contenedores y marzo con 43.245.

En el comparativo con 2016, hubo cuatro meses donde el movimiento de contenedores cayó (marzo, agosto, octubre y diciembre) al tiempo que en los ocho restantes aumentó.

Del total de contenedores que pasaron por la terminal, el 51% correspondió a operaciones de descarga (284.220 unidades) y el 49% de carga (276.744) —hubo 152 que fueron removidos—. A su vez, el 53% llegó en modalidad de trasbordo (299.483), el 35% fueron contenedores llenos (197.943) y el 11% vacíos (63.690).

El director de la ANP en representación de la oposición (Partido Nacional), Juan Curbelo, dijo a El País que "fue un buen año, con una buena operativa sin perjuicio de que existieron problemas puntuales como con la carga paraguaya (ver aparte), que generaron inconvenientes en la actividad sobre todo en el segundo semestre del año".

Asimismo, destacó que las buenas cifras no se restringen a la terminal de Montevideo, sino a "todo el sistema de puertos". Al respecto, señaló que "hubo buenos números en Nueva Palmira, récord de pasajeros en el puerto de Colonia, y logramos el objetivo de empezar a revitalizar los puertos de Paysandú y Fray Bentos, que tuvieron varias operaciones exitosas".

Para Curbelo el nivel de actividad respondió "a la dinámica comercial, con una mejora de las exportaciones y una mejor situación regional que impacta", aunque aclaró que "esto no quiere decir que todo sea por factores de afuera ya que los puertos de Uruguay están trabajando en forma adecuada".

Según los datos de la ANP, también aumentaron las toneladas movilizadas en el puerto de Montevideo, que superaron los 14 millones, un 8,7% más que en 2016.

Operadores.

El informe de la autoridad portuaria señala que del total de contenedores movilizados, un 55% correspondió a la empresa Montecon (310.435 unidades) —que opera en los muelles públicos— y un 44% (247.815 unidades) a Terminal Cuenca del Plata (TCP) —propiedad de la empresa belga Katoen Natie con una participación minoritaria (20%) del Estado uruguayo—. El resto de la operativa se la reparten entre Pantzin con 2.667 contenedores despachados, Dervalix con 182 y Planir con 17.

TCP cuenta con la única terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo y es el segundo año consecutivo que su competidora la supera en actividad. "Desde el año pasado que estamos con entre el 40% y 45% (de la carga) y Montecon con entre el 55% y 60% dependiendo de los meses", dijo a El País el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen, Fernando Correa.

Comentó que en los primeros seis meses de 2017 la empresa registró "una caída en el volumen de actividad", que llegó hasta el 28% respecto al año anterior en marzo, y "desde julio hay una recuperación igual de marcada", con septiembre como el mes de mayor crecimiento interanual (41%). "Esto se debió principalmente a que las importaciones y exportaciones uruguayas tuvieron un descenso marcado entre fines del año anterior y el primer semestre (de 2017)", declaró Correa.

Acerca de los números de los operadores, Curbelo dijo que responden "a estrategias comerciales y contractuales" de cada uno, pero sostuvo que "una mirada general del funcionamiento del puerto indicaría que sería una buena cosa que la terminal (especializada concedida a TCP) lograra un mayor porcentaje de la carga".

La firma belga anunció en mayo que vende sus negocios portuarios en Uruguay. Correa informó que "el proceso avanza según lo planificado" y confirmó conversaciones con varios interesados para responder "solicitudes de información" sobre la actividad de la empresa.

Cambios en Argentina y la carga paraguaya

En noviembre la ANP constató importantes demoras para el despacho de la carga paraguaya que llegaba al puerto de Montevideo. Tras reunirse con los operadores se acordó una solución momentánea que consistía en que TCP realice el despacho de dicha carga y luego la traslade a los buques que operan para Montecon, asumiendo la ANP el costo de ese movimiento. "Ahora hay una coordinación entre Montecon y TCP, así como con los armadores y agentes encargados de la carga paraguaya en Uruguay, que hace que el ciclo esté funcionando de manera aceptable ya que se planifica con tiempo", explicó Fernando Correa de Katoen Natie.

El director de la ANP, Juan Curbelo, dijo que esta "no es la solución de fondo" para atender la mercadería que llega de Paraguay. Planteó que tanto en la terminal especializada de contenedores como en los muelles públicos se debería "mejorar el servicio" porque "en muchos momentos por distintas situaciones, no todas imputables a las empresas, el servicio no fue el mejor".

Por otro lado, días atrás el organismo encargado del sistema de puertos en Argentina resolvió una bonificación tarifario en busca de ganar competitividad. Ya el ministro de Transporte, Víctor Rossi, había señalado que "Argentina, legítimamente, ha venido cambiando su política y está tratando de hacer más eficientes y atractivos sus puertos". Tanto Curbelo como Correa reconocieron que parte de la carga paraguaya se trasladó hacia el puerto de Buenos Aires. Sin embargo, el director de la ANP indicó que la nueva política del vecino país "es positiva" porque "si en la región tenés puertos que funcionan de mejor manera podemos estar insertos en un sistema portuario que funciona bien". El gerente de Relaciones Institucionales de Katoen sostuvo que "no es algo que se vea con preocupación porque si trabajamos de forma eficiente, como estamos haciendo ahora, no será una alternativa (para la carga paraguaya) Argentina".