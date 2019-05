El puerto pesquero chino y su apertura en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China es una superpotencia pesquera y cuenta con la principal flota pelágica del mundo (2571 barcos de altura) de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



En la actualidad, ha logrado penetrar en los caladeros más significativos y ha podido ampliar geométricamente la capacidad comercial con la adquisición de importantes holdings pesqueros.



Hasta hace dos décadas, la pesca china en el Pacífico y la acuicultura bastaban para abastecer tanto el autoconsumo como la industria de elaborados. Hoy eso ha cambiado.

China captura más de un tercio de la producción pesquera del planeta y necesitará duplicar ese resultado para satisfacer las demandas internas de la próxima década. Ese dato, entre otros, proyectan un escenario de gran agresividad. También de complejidad tanto política, comercial como en lo que hace a la sobreexplotación de las poblaciones de peces.



La expansión pesquera china se complementa con el establecimiento en distintas regiones geográficas de bases logísticas de mantenimiento de la flota china con la intención de potenciar las extracciones como la producción industrial en zonas francas.



La costa atlántica de África muestra un número de proyectos portuarios pesqueros de gran calado con inversiones superiores a los tres mil millones de dólares. Los proyectos de infraestructura pesquera incluyen a Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Namibia, Gabón, Camerún y Angola. Como todos sabemos y según proyectos, próximamente Uruguay se sumaría a ese listado.



Esas bases logísticas permiten evitar que los barcos chinos tengan que recorrer 11 mil millas náuticas hasta los puertos de origen para hacer reparaciones, abastecimiento o reemplazo de tripulaciones.

No es desconocido que los puertos logísticos juegan un papel estratégico central y son financiados por el Export Import Bank de China (EXIM). También todos los proyectos en ejecución están vinculados a las empresas pesqueras que operan en cada zona.



El puerto en Mauritania, por ejemplo, concentrará las actividades que gerencia Poly Hondone Pelagic Fishery, mientras que el puerto de Montevideo, en otro ejemplo, estaría a cargo de la empresa Shandong Baoma Fishery Group, que pesca mayoritariamente en la milla 201 y que en el pasado adquirió licencias de pesca de Malvinas. Esos enclaves pesqueros chinos representan quizás una de las mayores amenazas que enfrentará la pesca a nivel global. Este comentario lo hemos tomado de Infobae de fecha de abril 20 de 2019.



El proyectado puerto pesquero chino en Montevideo ha estado siendo negociado y han trascendido más rumores que hechos, pero hasta donde se sabe ya adquirieron en el llamado paraje de Punta de Sayago un predio de unas 30 hectáreas con un frente de tres kilómetros de costa donde piensan instalar una terminal para atender con servicios su flota pesquera operando en áreas cercanas.

Españoles: también sus pesqueros se sirven de nuestro puerto. Foto: El País

Por supuesto, esta terminal incluye la instalación de un varadero y taller de reparaciones y posiblemente plantas de frío y depósitos de combustible, por qué no. Dudamos que aquí trabajen uruguayos por razones de costos y rendimiento sino que además por otras razones lo haran los propios chinos.



Pensamos que una tripulación o varias de pesqueros chinos en reparación en el varadero no irán a hoteles a fungir de turistas mientras tanto, sino que trabajarán en la terminal. Hasta donde hemos sabido, en la proyectada terminal no habrá zona franca sino puerto libre y no se manejarán pesqueros o cargueros frigoríficos de 50 mil toneladas sino como máximo serán de 15 mil toneladas para el caso que se hagan los trasbordos de pesqueros a los buques oceánicos.

Por nuestra parte, agregamos para enriquecer esta nota de contenido general, algunos datos que para nosotros son fuertemente sorprendentes. China captura dentro y fuera de su país unas 20 millones de toneladas de pescado y el consumo per cápita anual de pescado es de 26 kilos anuales.



Tiene una flota pesquera de 25 mil barcos pesqueros de más de 100 toneladas cada uno, y su flota pesquera, suponemos de barcos más pequeños son 220 mil unidades, en la acuicultura producen en lagunas, ríos y tanques casi 3 millones de toneladas anualmente.



Todo ello le permite luego de atender su consumo exportar 6.600 millones de dólares de productos pesqueros. La pesca interior son 2.6 millones de toneladas. Y así podríamos seguir asombrando a nuestros lectores con más datos. Por último, China tiene un quinto de la población mundial, captura un tercio de la pesca mundial y dos tercios de la acuacultura mundial.



El puerto de Montevideo ha sido desde los tiempos del siglo XIX el puerto de refugio y abastecimiento de los balleneros, posteriormente de los rusos y polacos y contemporáneamente de los coreanos y españoles. Un comentario más: el proyectado puerto chino en Puntas de Sayago, luego de concretado tendrá que pasar por el Parlamento uruguayo para su aprobación.