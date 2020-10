Los "Puertos Inteligentes" están más cerca de lo que se imagina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre “Puertos Inteligentes (Smart Ports) este pasado miércoles dio una conferencia virtual la Dra. Krista Lucenti, especialista en Integración y Comercio del BID, quien fue presentada a la audiencia uruguaya por el Ing. Alvaro Olazábal, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Inalog. Más de 80 personas participaron de la conferencia, poniendo en evidencia el interés que el tema despertó en la comunidad portuaria.

En su conferencia, Lucenti comentó que las tendencias mundiales y regionales de las terminales portuarias van hacia una mayor modernización y que los puertos deben estar tentados a mejorar sus servicios para competir. Dijo que el comercio se está recuperando de modo que deben prepararse y ser más eficientes, pero también fortalecer los procesos aduaneros, facilitar las regulaciones, adoptar plataformas tecnológicas para dar una mayor visibilidad y seguridad de la cadena de suministro e invertir en digitalización (puertos inteligentes, por ejemplo PCS, inteligencia artificial, Big Data).



En otra parte de su exposición, la Dra. Lucentis señalo que, dentro del proceso de evolución tecnológica se espera un impacto sin precedentes en materia de innovación en cinco grandes ámbitos o tendencias, que pueden traducirse en las líneas estratégicas del Smart Port, digitalización, automatización y robotización; nuevos modelos de negocio, seguridad, energía y medio ambiente.



Expresó que, un Smart Port es un concepto ligado a la industria 4.0 en el que el puerto utiliza las tecnologías emergentes para la mejora de la competitividad económica y la eficiencia. La sostenibilidad ambiental y energética de las operaciones, así como la seguridad y la protección de las instalaciones. Puntualizó que en un Puerto Inteligente se consigue transformar la cadena de valor del puerto en un ecosistema abierto e interconectado en todos sus ámbitos.



Agregó que las organizaciones y sus trabajadores deben ser capaces de dominar el continuo cambio tecnológico y que la aparición de nuevas soluciones conlleva una demanda de personal calificado en nuevos ámbitos como el análisis de datos, la ciberseguridad, etc., por lo que es obviamente necesario capacitar ese personal para las nuevas soluciones del sector logístico-portuario. En ese sentido, citó la afirmación de Miguel Garin (Valenciapor) cuando dice: “No existe un Smart Port sin Smart People”.



Respecto a los beneficios que trae un Puerto Inteligente, Lucenti mencionó que según McKinsey, ya hay una caída de los gastos operativos que los situa entre un -25-55% y un inremento en la productividad entre 10-35% por las innovaciones en puertos inteligentes.



La disertante afirmó que hay barreras en el desarrollo de un Smart Port, y que la experiencia del BID indica que el mayor desafío es crear la comunidad, junto con el intercambio de datos. Indicó que en América Latina hay una débil cooperación entre instituciones (ministerios de comercio, autoridades portuarias, aduanas, etc.) .



Concluyó que, la inversión y las reformas en tecnología portuaria no solo generarán ahorros de costos y tiempos, sino que también aumentarán la eficiencia y transparencia en las operaciones portuarias, y que, si se mantiene el status quo actual, los países se volverán menos competitivos y se alejarán más de los líderes mundiales.