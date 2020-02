Qatar Airways muestra interés en elevar al 20% participación en aerolínea chilena Latam

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Qatar Airways está interesada en duplicar su participación en la aerolínea chilena Latam Airlines hasta un 20%, dijo el miércoles su presidente ejecutivo, Akbar al-Baker.

Durante un evento de la industria de la aviación celebrado en Doha, Baker afirmó a Reuters que "cuando surja la oportunidad adecuada y el precio correcto analizaremos un aumento de nuestra inversión en LATAM".

Según indicó, Qatar Airways -que posee en la actualidad un 10% de LATAM- estaría interesada en tener una participación "igual a la de Delta", que tiene un 20%.



Delta sorprendió a la industria al anunciar en septiembre la adquisición por US$ 1.900 millones de una participación del 20% en la aerolínea sudamericana.



Qatar Airways ha mantenido históricamente una relación tensa con Delta y otras grandes compañías estadounidenses, que acusan a las aerolíneas del Golfo Pérsico de recibir subsidios gubernamentales injustos, distorsionando la competencia y perjudicando al empleo en Estados Unidos.



No obstante, Baker aseguró que no tiene segundas intenciones contra Delta y que aspira a trabajar con la compañía estadounidense en su centro de operaciones en Atlanta.



"Podemos transferir pasajeros de uno a otro. Solo somos una aerolínea de Oriente Medio que viaja a su centro de operaciones, así que es una gran oportunidad", señaló.



Baker afirmó, asimismo, que está en conversaciones para comprar una participación del 49% en la africana RwandAir. Qatar Airways ha mostrado también interés en adquirir participaciones en la india IndiGo y en la marroquí Royal Air Maroc.