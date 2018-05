Quejas por obras en ruta y MTOP admite: "algunas fallan"

La comparecencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y del director de Vialidad, Leonardo Cola, en una comisión del Parlamento sirvió para que varios diputados del interior reprocharan a los jerarcas el estado de algunas rutas nacionales, así como casos de obras realizadas que mostraron desperfectos al poco tiempo.

"Pediría al Ministerio que le ponga un poquito de celo a algunas empresas, porque en las obras que están trabajando hoy, ya hay deterioro respecto de lo que se está haciendo. Habría que poner un poco de cariño al control de calidad porque sabemos que se está haciendo un gran esfuerzo en inversión", dijo el diputado blanco por Paysandú, Nicolás Olivera.

Mientras que su par por Artigas, Mario Ayala, expresó que "da la sensación a la gente que se está tirando el dinero en una obra que no cumple con sus objetivos" y mencionó que "no habían pasado más de tres o cuatro meses y en algunos tramos de la ruta 4 se levantaba el bitumen cuando se transitaba". Otros legisladores plantearon inquietudes similares por situaciones en otras rutas del interior del país.

Frente a esto, Rossi respondió que "el trabajo que se hace está bien hecho; es controlado y serio". Aunque señaló que hay "determinadas situaciones que se dan en obras importantes" que provocan inconvenientes, pero "se resuelven".

Seguidamente detalló algunos casos, como el de la ruta 4, donde la empresa constructora experimentó en un tramo con un nuevo material colocando "toda una carpeta que fue un riesgo y que fracasó", dado que "el material no se consolidaba y se levantaba".

Cola agregó que también incidió en esa falla la rotura de un camión regador que hizo que la ruta quedara "solo imprimada" por unos 30 días, que "fueron suficientes para que la ruta quedara molida y pareciera que aquel era un trabajo tirado". Informó que ahora hay dos empresas trabajando en la mencionada carretera y "recuperaremos el tiempo".

Rossi dijo que estos son episodios puntuales y destacó que "por suerte, las empresas están permanentemente incorporando tecnologías y materiales; inclusive, se están utilizando muchos asfaltos modificados, porque se busca evitar los ondulamientos" en las rutas.

Asimismo, el director de Vialidad manifestó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realiza "varios tipos de obras, de acuerdo con el tipo de ruta y el momento en que está".

Detalló que "en varias rutas nacionales estamos haciendo bacheos contratados" que son obras de mantenimiento: cuando se hace tratamiento bituminoso hay "un año y medio de garantía a partir de la recepción provisoria y no tienen la definitiva hasta que están en perfectas condiciones"; mientras que cuando es "en mezcla asfáltica y en hormigón, la garantía es de tres años".

Cola indicó que "el proceso de construcción de la ruta es artesanal y depende hasta de la temperatura ambiente, del tipo de piedra o frente de cantera que tengamos, y del tipo de bitumen que Ancap nos esté proveyendo", por lo que "no siempre una misma ruta tiene una calidad homogénea, pero sí adecuada; si no, no se le recibe la ruta a la empresa".

Respecto a la fiscalización sobre las tareas de las constructoras, Cola expresó que "controlamos a todas por igual". "Si bien sabemos que algunas trabajan mejor que otras, nuestra obligación es hacer un control y no confiarnos en ninguno de los trabajos de ninguna de las empresas. Hay un staff permanente de ayudantes e ingenieros que están encima de cada una de las obras", añadió.

Incluso remarcó que hay un equipo de control durante la construcción y otro que realiza "una especie de auditoría de obra" al momento de la recepción de la ruta. "Más allá de eso, con buena o mala fortuna, algunas obras fallan más que otras y otras no tienen ninguna falla", reconoció el director de Vialidad.

En la presentación que realizaron el miércoles pasado Rossi y Cola en la Comisión de Transporte de Diputados, mostraron las obras viales concretadas en este período y los planes para 2018. El año pasado se ejecutaron unos US$ 480 millones y sumando los dos años previos se llega a una cifra cercana a los US$ 1.000 millones.

"Estamos conformes con el trabajo realizado en el año 2017 y nos proponemos repetirlo en 2018 y, si es posible, superar levemente esta cifra. Aspiramos a ejecutar alrededor de US$ 500 millones en el año en curso", comunicó a los legisladores el ministro de Transporte.