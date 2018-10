“Queremos ingresar a la OCDE y no podemos firmar acuerdos de libre comercio”

La firma de acuerdos comerciales y la recuperación de las economías vecinas son aspectos clave para que Uruguay vuelva a captar grandes inversiones del extranjero y que tome más impulso el régimen de zonas francas, dijo el contador Nicolás Juan, socio a cargo del Departamento de Sociedades y del Departamento Tributario del estudio Guyer & Regules.

El profesor de la Universidad ORT, consultor Grant Thornton -organización mundial de servicios profesionales- y asesor de clientes multinacionales con negocios en Uruguay, opinó que “la mochila” que cargan los contribuyentes locales por la presión impositiva “es cada vez un poquito más pesada”.



En diálogo con El País también habló del posible ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las nuevas regulaciones para las zonas francas y la industria del software.



Juan fue presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios y encabeza la comisión organizadora de las XXX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario que serán en noviembre en Montevideo (ver aparte). A continuación, un resumen de la entrevista.

─ ¿Cómo evalúa el nivel de presión fiscal actual?



─ Uruguay tiene una presión fiscal de 33,2% del Producto Interno Bruto (PIB), y los países OCDE en promedio están en 34% del PIB, casi lo mismo. Estamos en el promedio de la OCDE, de países sumamente desarrollados que tienen un nivel de devolución al contribuyente enorme. Lo que nosotros debemos pensar es que la presión fiscal de Uruguay no le devuelve al país lo mismo por distintos motivos, no es culpa de este gobierno ni de los anteriores, sino de toda una sociedad que no hemos sabido manejar los recursos de forma eficiente. Entonces, cuando hablamos de la OCDE tenemos que ver que estamos comparándonos con países altamente desarrollados.



─ ¿Sirve tomar a esos países como punto de comparación?



─ Parece que estamos como deseando entrar en la OCDE, hay todo un camino y gente que desea eso. Me parece bueno que tengamos como foco eso porque nos hace mantenernos muy capacitados y muy profesionales; pero de ahí a ser miembro de la OCDE… Coincido con el gobierno en lo que ha hecho porque hay una estrategia de cumplir con los estándares mínimos que establece esa organización, porque no nos puede pasar de aparecer en una lista de paraísos fiscales sin enterarnos (como pasó en 2011).



─ ¿Es posible que Uruguay logre ingresar a la OCDE?



─ Cuando se empezó a discutir todo esto dije algo que sostengo: cuando entramos en estas carreras es como la Vuelta Ciclista, tenés un pelotón y los escapados, que son los 37 países de la OCDE; no hay dudas de eso porque tienen un nivel de educación, de infraestructura y de gobernanza pública muy superior a la media. Esos son los escapados y si estás en el pelotón y te querés escapar tenés que hacer un esfuerzo inmenso. La pregunta que me hago cuando dicen queremos entrar en la OCDE -lo que tiene beneficios, es como una ISO que te da un sello de calidad- es por qué primero no definimos una estrategia de país, porque para mí hay dos visiones. Queremos estar en la OCDE pero tenemos problemas para firmar un tratado de libre comercio con Chile o con cualquier otro país. Nosotros tenemos que firmar acuerdos comerciales si queremos mejorar la inversión. La OCDE por supuesto que puede ayudar y también lo que estamos haciendo en materia de transparencia fiscal y económica, de mantenernos como un país cooperante que no se basa en la opacidad, con reglas y leyes claras; ahí la inversión viene, pero lo que se necesita son tratados que mejoren el comercio.

─ ¿No se han captado grandes inversiones en los últimos años?



─ Pasa que también necesitamos a Argentina y Brasil fuertes. Si no tenemos vecinos fuertes por más que estés en la OCDE y que tengas tratados -que te pueden ayudar en algunas áreas, pero no en todas, porque la industria funciona si tenés a Argentina y Brasil para venderle- es difícil que se pueda establecer una industria fuerte, porque estás en un rincón del mundo lejos de los mercados grandes como Estados Unidos o China. Vino UPM, pero porque tiene la materia prima, si no la tuviera no se instalaría en Uruguay, y estando en la OCDE se le da certezas a esas inversiones. Pero hacer cumplir algo más o tratar de pasarnos nosotros en regulaciones, burocracias o registros para tratar de llegar a un nivel que nos permita ser miembro de la OCDE... sobre eso tengo mis dudas. Si me pregunta dónde debería enfocarse Uruguay, le digo en hacer la mayor cantidad de tratados de libre comercio posibles. Y no hay grandes inversiones porque necesitamos que nuestros socios del Mercosur despeguen un poco.

Evento de élite en montevideo Entre el 4 y 9 de noviembre, Montevideo será sede de las XXX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario que organiza el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Nicolás Juan preside la comisión organizadora y adelantó que ya hay unos 300 extranjeros inscriptos y 200 uruguayos. Habrá dos conferencias centrales y nueve seminarios que abordarán “aspectos específicos del día a día de la profesión”, dijo Juan. El evento se enfoca en abogados y contadores dedicados al área de impuestos. “En todos los seminarios habrá una visión uruguaya y tributaristas de élite a nivel mundial”, destacó Juan.



─ ¿Los cambios recientes en la ley de zonas francas pueden hacer que llegue más inversión?



─ El problema de las zonas francas uruguayas es el dinamismo que tenga Argentina y Brasil, funcionan mucho en función de los vecinos. Hablo de zonas francas logísticas. Si Argentina y Brasil logran salir de las recesiones que han tenido en los últimos tiempos creo que van a seguir teniendo gran cantidad de gente (los exclaves). Se han diversificado mucho, antes eran solo de logística y hoy son zonas francas de servicios. A medida que Brasil y Argentina crezcan, esas zonas francas van a crecer.



─ ¿Son complejos y caros los trámites para abrir o instalar una empresa en Uruguay?



─ No, creo que ninguna inversión deja de venir a Uruguay por la burocracia que tenga instalar una empresa. Hay determinados lugares donde la burocracia es mayor, cuando necesitás aprobaciones de ministerios que se pueden complicar o de la Junta Departamental o la Intendencia. Ahí puede haber problemas de tiempos, que creo que hay que empezar a regularlos, pero todo está siendo más ágil que antes, el gobierno se está dando cuenta que tiene que ser así. Igual a la burocracia no la veo como una limitante al inversor extranjero o para el local. Lo principal es el mercado: la empresa se instala o no si encuentra un mercado y un negocio, por eso vuelvo a que Uruguay debería enfocarse a los tratados de libre comercio.



─ ¿Y por qué no se logra firmar más acuerdos comerciales?



─ El problema que veo hoy es que, juntando a todo el espectro político, no solo al partido de gobierno, no hay un consenso de lo que queremos. ¿Queremos tratados de libre comercio o no? Dentro de determinados partidos hay gente que dice que sí y otra que no. Lo mismo pasa con ingresar a la OCDE. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es definir el modelo de país y tirar todos para ese lado. No podemos no tener una orientación. Si no estamos de acuerdo en firmar ningún tratado de libre comercio no hablemos de la OCDE, porque la OCDE es una forma de abrirse al mundo.