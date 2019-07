¿Quiénes son los candidatos para la presidencia del Fondo Monetario Internacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Formalizada la candidatura de Christine Lagarde para presidir el Banco Central Europeo (BCE), los países de la Unión Europea (UE) han empezado ya a debatir de manera informal la elección de un candidato europeo para sustituirla como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Tuvimos una discusión sobre el proceso para nominar al próximo director gerente del FMI. El proceso empezará, pero no tenemos una hoja de ruta clara todavía. Empezaremos con el trabajo ahora mismo y tenemos un claro objetivo (...), tendremos que buscar a un único candidato para este puesto", declaró el titular finlandés, Mika Lintilä, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.



En cualquier caso, precisó que no se discutieron nombres este martes.



Por otro lado, Mario Centeno, presidente electo del Eurogrupo, dijo en una rueda de prensa que el asunto fue discutido el lunes en una reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro, pero no se tomó ninguna decisión ya que el propio FMI aún no ha abierto el procedimiento para encontrar un nuevo director gerente.



"Para España, y creo que para todos los países de la UE, la prioridad es que el director general continúe siendo un europeo", dijo el lunes la ministra española de Finanzas, Nadia Calvino.



El jefe del FMI, cuyos miembros incluyen a la mayoría de los países del mundo, siempre ha sido un europeo, pero en el pasado grandes economías emergentes han desafiado la tradición.



Los nombres que se manejan de manera informal son los siguientes:

Jeroen Dijsselbloem Foto: Reuters



Nacionalidad: neerlandesa.

Edad: 53 años.

Cargos relevantes: ministro de Finanzas (5 de noviembre de 2012 - 26 de octubre de 2017); presidente del Eurogrupo (21 de enero de 2013 - 12 de enero de 2018).

Aspectos generales: estudió Economía Agraria y de Gestión en la Universidad de Wageningen entre 1985 y 1991. Es político y pertenece al Partido del Trabajador desde 1985.

Alexander Stubb Foto: Reuters



Nacionalidad: finlandesa.

Edad: 51 años.

Cargos relevantes: Ministro de Economía de Finlandia (29 de mayo de 2015 - 22 de junio de 2016); primer ministro de Finlandia (24 de junio de 2014 - 29 de mayo de 2015); Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia (4 de abril de 2008 - 22 de junio de 2011).

Aspectos generales: estudió en Universidad de Furman y se graduó en 1933. Luego obtuvo un diploma en lengua francesa y civilización en La Sorbona de París. A su vez, consiguió un Master of Arts en Asuntos Europeos del Colegio de Europa en Bélgica en 1955. Es político y pertenece al Partido Coalición Nacional.



Kristalina Georgieva Foto: Reuters



Nacionalidad: búlgara.

Edad: 65 años.

Cargos relevantes: vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria europea de Programación Financiera y Presupuestos (1 de noviembre de 2014 - 31 de diciembre de 2016); comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis (10 de febrero de 2010 - 1 de noviembre de 2014); presidenta interina del Grupo Banco Mundial (1 de febrero de 2019 - 8 de abril de 2019)

Aspectos generales: obtuvo un doctorado en Ciencias Económicas en 1986 y un máster en Economía Política y Sociología en 1976 por la Universidad de Economía Nacional y Mundial.