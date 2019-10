¿Quiénes son los diez más ricos de Estados Unidos según Forbes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El patrimonio total de las primeras diez personas que integran la lista de los más ricos de los Estados Unidos es de US$ 649.550 millones. Sin embargo, la diferencia entre ellos es bastante significativa: el décimo del ranking (Jim Walton) tiene menos de la mitad del patrimonio del primero (Jeff Bezos).



Otra particularidad de la lista es que no hay ninguna mujer hasta el puesto número once donde se encuentra Alice Walton. Es hija del fundador de Walmart, Sam Walton, y hermana del puesto número diez del ranking.



1. Jeff Bezos Foto: Reuters



Por segundo año consecutivo el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, se encuentra en el primer puesto del ranking de las personas más ricas de Estados Unidos en 2019 que realizó Forbes. Su patrimonio neto es de US$ 114.000 millones según estimó la revista.



2. Bill Gates Foto: Reuters



En el segundo puesto, al igual que el año pasado, está Bill Gates con un patrimonio de US$ 106.000 millones. Su fuente de ingreso principal es Microsoft, empresa de software de la cual es cofundador junto con Paul Allen.

3. Warren Buffett Foto: EFE



Con una diferencia de US$ 25.200 millones menos, Warren Buffett queda tercero en la lista y es el de mayor edad entre los primeros diez. Según la revista, el millonario es "uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos". Es el mayor accionista, presidente y CEO de Berkshire Hathaway, un holding dueño de las acciones (total o parcial) de varios grupos empresariales.



4. Mark Zuckerberg Foto: AFP



El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a sus 35 años es el más joven de los primeros diez y tiene un patrimonio de US$ 69.600 millones. Es uno de los creadores de la empresa que revolucionó el mundo de las redes sociales mientras estudiaba en Harvard en 2004.



5. Larry Ellison Larry Ellison es el fundador de Oracle, una empresa de desarrollo de software para empresas. Aunque desde 2014 ya no es el CEO de la empresa, todavía es parte de la directiva y jefe de tecnología. A sus 75 años su patrimonio asciende a US$ 65.000 millones.



6. Larry Page Foto: EFE



Larry Page tiene un patrimonio de US$ 55.500 millones y es el creador junto con Serguéi Brin de Google. Además, es el CEO de Alphabet, la firma de atención médica Verily, la unidad de vehículos autónomos Waymo y otras filiales, informó Forbes.



7. Sergey Brin Foto: EFE



Junto con el puesto número seis de la lista, Sergey Brin en 1998 confundó Google. Al igual que Page, forma parte de Alphabet, la firma de atención médica Verily, la unidad de vehículos autónomos Waymo y otras filiales. Su origen es ruso, emigró a Estados Unidos a sus seis años de edad junto a su familia, y su patrimonio actual es de US$ 53.500 millones.



8. Michael Bloomberg Foto: AP



La compañía Bloomberg, que ofrece software financiero, datos y noticias, fue confundada por Michael Bloomberg en 1981. Esta empresa se convirtió en su principal fuente de ingreso ya que es dueño del 88%. Forbes estimó que su patrimonio es de US$ 53.400 millones.



9. Steve Ballmer Foto: Getty Images



Steve Ballmer es el ex director ejecutivo de Microsoft que lideró la empresa desde 2000 a 2014. Hoy es el dueño del equipo de la NBA Los Ángeles Clippers. Ballmer se posiciona en el noveno puesto con US$ 51.700 millones.