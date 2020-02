¿Qué quiere Reino Unido de la Unión Europea  en materia de comercio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Reino Unido reveló ayer jueves un duro marco de negociación en las conversaciones con la Unión Europea, subrayando su deseo de una futura independencia económica y política que sitúa a Londres en rumbo de colisión con Bruselas.

A continuación se presentan algunas secciones clave del documento de la negociación:

Tiempos.

Ambas partes tienen hasta junio para conseguir lo que el equipo negociador de Londres llamó "las líneas generales de un acuerdo" para que esté terminado en septiembre. De lo contrario Reino Unido se dirigiría a un acuerdo al estilo australiano, es decir, un acuerdo comercial más flexible.



Servicios financieros.

Reino Unido dijo que quiere compromisos "legalmente vinculantes" sobre el acceso al mercado financiero de la Unión Europea, junto con medidas que mantengan la confianza a medida que las normas van evolucionando.



Un acuerdo comercial con el bloque debería proporcionar un "entorno previsible, transparente y favorable a los negocios" para las actividades de servicios financieros transfronterizos, dijo Reino Unido.



"El acuerdo debería incluir compromisos jurídicamente vinculantes sobre el acceso a los mercados y una competencia leal", recoge el documento.



Reino Unido también dijo que quiere acuerdos que permitan a los reguladores de ambas partes cooperar y construir "de forma duradera", y que puedan ocuparse de las normas a medida que "evolucionan".



El marco de negociación dice que Reino Unido ha dejado el bloque con las mismas reglas que en la UE, proporcionando así una "base sólida" para concluir las evaluaciones a tiempo.

Ayuda estatal.

"El acuerdo debería garantizar que las empresas estatales del Reino Unido y de la Unión Europea operen de manera justa y transparente y no discriminen a las empresas de la otra parte cuando compren y vendan en los mercados comerciales", dice el documento.



"Estas disposiciones debería aplicarse a las empresas comerciales en las que el Estado tiene un control significativo a través de la propiedad total, mayoritaria o minoritaria".

Gran Bretaña abandonó la Unión Europea tras 1.317 días después de que los británicos votaron la salida del bloque. Foto: AFP

Regulación.

"El acuerdo debería incluir disposiciones sobre buenas prácticas en materia de reglamentación y de cooperación en relación con las actividades las actividades comerciales", indica el documento.



"Éstas deberían incluir compromisos recíprocos con los procesos de elaboración de reglamentos que sean sólidos, transparentes, basados en pruebas y proporcionados, y garantizar que las cargas reglamentarias se mantengan al mínimo".

Estándares.

Reino Unido quiere que su acuerdo comercial con la Unión Europea incluya compromisos para no debilitar las protecciones en las leyes y normas laborales.



"El acuerdo debe incluir compromisos recíprocos de no debilitar o reducir el nivel de protección que ofrecen las leyes y estándares con el fin de fomentar el comercio y la inversión", dice el documento.



"El acuerdo debería reconocer el derecho de cada parte a establecer sus prioridades laborales y a adoptar o modificar sus leyes laborales".



Reino Unido también dijo que no se le debería exigir que siga los estándares de la UE y que el acuerdo con la Unión Europea no debería limitar su soberanía fiscal de ninguna manera.

Pesca.

Reino Unido quiere un acuerdo separado sobre la pesca junto con su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con negociaciones anuales sobre el reparto de la captura total.



El Gobierno dijo que el acuerdo debe respetar el estatus de Reino Unido como estado costero independiente a partir de finales de este año, y cubrir el acceso a las aguas del Reino Unido y la UE, las oportunidades de pesca y la futura cooperación en la gestión pesquera.



"Las oportunidades de pesca deben negociarse anualmente sobre la base de la mejor ciencia disponible para las poblaciones compartidas", dice el documento.



Reino Unido dijo que ya no aceptaría el actual mecanismo de "estabilidad relativa" para compartir las cuotas de pesca, ya que considera que este principio está anticuado. En su lugar, el gobierno quiere usar el principio de vinculación por zonas que, según dijo, refleja mejor el lugar donde viven los peces y es la base del acuerdo de pesca de la UE con Noruega.