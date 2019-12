Quilmes recuperó Budweiser y la producirá en una planta centenaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cervecería y Maltería Quilmes comenzó a elaborar Budweiser en Tucumán. Para adaptar la planta, que está desde hace 103 años en la localidad de Acheral, puso US$ 10,2 millones. Además, desde la empresa contaron que en las próximas semanas le presentarán al futuro gobierno un plan de inversión en el país cercano a los US$ 1.700 millones para los próximos cuatro años.

Si bien la cervecería de Acheral ya produce la marca Budweiser desde hace dos meses, ayer se inauguró la línea con la presencia del gobernador de Tucumán, Juan Manzur; el presidente de Quilmes, Martín Ticinese; el vicepresidente, Gonzalo Fagioli; el gerente de la Cervecería Acheral, Alejandro Donato, y el director de Asuntos Corporativos, Juan Mitjans.

En un contexto de baja en el consumo, Ticinese dijo que este año las ventas estarán cerca de los seis puntos de caída, en tanto el año próximo la merma será de cuatro puntos. Si bien desde la compañía contaron que "la ecuación no está poniendo muy contentos a los accionistas", Ticinese se mostró optimista y resaltó las inversiones que realiza la empresa. "Más allá de las caídas, nos estamos preparando para un mercado que va a reaccionar", agregó. La inversión para reconvertir la cervecería de Acheral se enmarcó en el Plan de Inversiones 2016-2020 de la empresa, cuyo total es de US$ 1.700 millones.



La Cervecería y Maltería Quilmes comenzó a elaborar Budweiser en Tucumán. Foto: Quilmes.

Si bien desde la empresa no se animaron a ponerle un número a la facturación anual de la nueva línea de cervezas, las expectativas de ventas son grandes. "Estimamos que Budweiser va a ocupar cada vez más y estará arriba del 6% de nuestra producción de volumen", sostuvo Ticinese.



Quilmes forma parte de AB InBev, una compañía cervecera internacional, y en el país produce las marcas Quilmes, 1890, Brahma, Stella Artois, Andes Origen, Corona y, desde este año, Budweiser.



A principios de 2018 se aceptó que Budweiser, que hasta ese momento era comercializada por CCU, retornara al grupo AB InBev, titular de esa marca a escala global. Para adquirir la autorización para elaborar Budweiser, los maestros cerveceros de Quilmes debieron someterse a auditorías internacionales de Saint Louis, Estados Unidos, y Bélgica para revisar los procesos, verificar las instalaciones y garantizar que la cerveza que se elabora en Tucumán tenga los mismos estándares que en el resto del mundo.



Según datos de la compañía, en los últimos 10 años la inversión en esta provincia fue de más de US$120 millones. La última inversión incluyó la ampliación de la capacidad y la adecuación y mejoras en la cervecería de Acheral, se incorporó una nueva planta de agua con filtro de carbón activo para lograr mayor pureza, se amplió la sala de elaboración, y se incorporaron cuatro nuevos tanques de fermentación y un nuevo tanque de propagación de levadura, entre otras modificaciones.



"Budweiser es una marca que se posicionó por ser una cerveza fácil de tomar y más liviana. El centro norte de la Argentina es un lugar de más calor y es donde más se consume esta marca", contó Ticinese. La compañía decidió producir desde Tucumán, porque competitivamente el impacto de los fletes y los costos es estratégico. "Tratamos de estar lo más cerca del consumidor", agregó.

De la inauguración de la línea participó el gobernador de Tucumán, el presidente y el vicepresidente de Quilmes. Foto: Quilmes

Desde la empresa aseguraron que buscan desarrollar e impulsar la marca en el país. Respecto de cómo fue tratada la marca mientras la licencia la tenía CCU, Ticinese aseguró: "Nosotros queríamos tener Budweiser en la compañía porque sentíamos que la podíamos cuidar mucho más. No quiero decir que la hayan dejado abandonada, pero sí en orden de prioridades no era la primera. En los últimos cinco años Budweiser no tuvo campañas de comunicación".



El presidente de la compañía afirmó que en la actualidad Budweiser tiene entre un 4% y 5% de mercado y que tienen como objetivo que crezca más que el mercado. "Queremos posicionar a la marca y tener también un mayor consumo en Buenos Aires", dijo Ticinese.



Además de Budweiser, en la cervecería de Acheral se producen las marcas Quilmes Clásica, Brahma, Bajo Cero, 1890, Ouro Fino y Ducal.